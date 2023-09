Deux nouveaux sondages montrent des chiffres concernant Biden, alors que les jours passent pour que les dirigeants du GOP évitent la fermeture

Deux nouveaux sondages révèlent une forte inquiétude des électeurs quant au mandat du président Joe Biden à la Maison Blanche.

Un Actualités NBC Un sondage publié dimanche montre que Biden a un taux de désapprobation de 56 %, le plus élevé de sa présidence. L’enquête a également montré un dérapage pour le président parmi les jeunes électeurs, Latinos et indépendants, et près de trois personnes interrogées sur quatre ont exprimé des inquiétudes quant à l’âge de Biden, ainsi qu’à sa santé physique et mentale.

Deux autres mesures clés ont également été abandonnées : seulement 37 pour cent des sondés soutiennent la gestion de l’économie par le président, et 41 pour cent soutiennent sa politique étrangère.

Dans le Washington Post-ABC News sondage, 44 % des Américains ont déclaré que leur situation était pire maintenant qu’avant que Biden ne devienne président. C’est le chiffre le plus élevé depuis près de 40 ans.

Le Poste Un sondage a montré que l’ancien président Donald Trump avait 10 points d’avance sur Biden lors de la course à la présidentielle de 2024, soit 52 à 42 %, bien que les analystes du sondage qualifient ces résultats de cas aberrant. Le BNC L’enquête les a montrés dans une impasse à 46 pour cent chacun. Trump a ouvert une large avance à la nomination du GOP dans les deux sondages.

Le BNC Le sondage auprès des électeurs inscrits a été mené du 15 au 19 septembre et comporte une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 pour cent.

Pendant ce temps, à Capitol Hill, les républicains restent profondément divisés sur une mesure provisoire de résolution visant à financer le gouvernement. Les conservateurs du Parti républicain insistent sur l’inclusion de réductions de dépenses dans le cadre du paquet, mais le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, travaille depuis des semaines pour trouver une mesure de compromis à présenter au Congrès avant l’expiration du financement budgétaire, juste après minuit le 1er octobre.

McCarthy dit qu’il reste optimiste quant à un compromis, même si les législateurs des deux côtés ont signalé peu de progrès au cours du week-end.