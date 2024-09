Deux nouveaux matchs annoncés pour WWE Raw

Deux matchs ont été ajoutés à la programmation du WWE Raw de ce lundi.

Les combats prévus pour le show sont désormais des combats entre Damian Priest et Dominik Mysterio et Bronson Reed et Braun Strowman. Adam Pearce a annoncé la nouvelle dans une vidéo que la WWE a postée sur X samedi.

« Deux matchs à annoncer. Tout d’abord, parlons d’un match revanche, pourquoi ne pas affronter Damian Priest en tête-à-tête avec « Dirty » Dom Mysterio ? »

« Et quand ces deux-là se réunissent, des choses très importantes et très mauvaises se produisent, ce sera Bronson Reed qui affrontera Braun Strowman. »

Reed est revenu à Raw la semaine dernière après avoir manqué le show précédent à cause du COVID. Il est intervenu pendant le main event fatal à quatre, éclaboussant Strowman à travers une table et le faisant sortir du match.

Dominik vient de remporter une victoire contre Dragon Lee la semaine dernière, tandis que Priest a fait équipe avec Jey Uso dans une victoire contre Finn Balor et JD McDonagh.

Trois matchs sont désormais confirmés pour le show de lundi, qui aura lieu au Moda Center de Portland. CM Punk devrait également revenir.

WWE Raw annonce la programmation du lundi 16 septembre 2024 —

CM Punk revient

Les champions du monde par équipe The Judgment Day (Finn Balor et JD McDonagh) se défendent contre New Day (Kofi Kingston et Xavier Woods)

Bronson Reed contre Braun Strowman

Damian Priest contre Dominik Mysterio

