Deux nouveaux documentaires donnent aux histoires des Caraïbes la profondeur qu’elles méritent

Il fait nuit à Porto Rico. Un beat dembow, la base rythmique du reggaeton, palpite, fendant l’air épais. Un homme brille de sueur, une lumière ambrée baignant les gouttelettes sur ses épaules alors qu’il se frotte doucement contre son partenaire de danse. La foule hurle tandis qu’un hymne bien-aimé du reggaeton résonne au loin. Au rythme de l’accent familier de l’île, une voix s’est exprimée : « Je ne veux pas passer toute ma vie à me battre. Cette scène arrive vers la fin de Le documentaire « Landfall » de Cecilia Aldarondo. C’est un moment de plaisir quotidien, mais qui affronte aussi le poids psychique de la lutte politique. Il capture ce que signifie toujours accepter l’ouragan Maria et le soulèvement de 2019 contre la corruption du gouvernement. C’est une image de chaleur et d’intimité, mais qui refuse de mettre de côté les sentiments difficiles qui ont accompagné les dernières années de la vie des Portoricains. Cette approche distingue « Landfall » et « Apatride, » deux nouveaux films sur Porto Rico et la République dominicaine en Le programme POV de PBS, à partir de nombreux documentaires produits pour le public aux États-Unis. Les récits caribéens se voient rarement accorder ce genre de complexité à l’écran. En Occident, les Antilles sont perçues comme un lieu de misère et de désordre, de victimisation et de dépravation. Dans cette vision réductrice, les Portoricains sont les victimes impuissantes de l’ouragan Maria, tandis que les Dominicains et les Haïtiens sont des ennemis enfermés dans une bataille historique sans fin.

Ces points de vue aplatissent des réalités humaines complexes en stéréotypes rudimentaires, liant les habitants de ces îles à leurs traumatismes coloniaux et raciaux. Mais « Landfall » et « Stateless » remettent en question ces notions. Les films penchent vers l’ambiguïté et l’incertitude, résistant à une vision binaire de pure abjection ou de simple victoire. « Landfall » est prismatique, sans structure linéaire ; il présente de multiples personnages, créant un composite impressionniste d’une communauté donnant un sens à l’instabilité politique et aux catastrophes naturelles. « Stateless » présente trois personnages principaux, mais s’oppose à la demande d’une histoire soignée sur le triomphe de l’esprit humain. Les deux films existent dans un paysage documentaire qui tend à faire défaut vers l’espoir. Beaucoup de ces films, en particulier ceux sur les non-occidentaux et les non-blancs destinés au public américain, suivent un fil conducteur : un outsider issu d’un milieu difficile affronte un problème social et, par la force de sa volonté, surmonte l’adversité. Pense « Les Casques blancs », le court métrage oscarisé qui suit les secouristes bénévoles pendant la guerre civile syrienne. Ces types de films ont tendance à niveler les réalités superposées en rencontres digestes et à ouvrir de formidables problèmes sociaux vers des résolutions faciles.

Pour perturber cette formule, « Landfall » assemble des vignettes de tout Porto Rico. Dans la ville de Bartolo, les habitants se regroupent et transforment une école en un espace de vie commun, où les repas et les articles ménagers sont distribués aux habitants après que l’aide du gouvernement ou des organisations caritatives n’arrive pas. Des entrepreneurs de crypto-monnaie du continent américain arrivent à Mayagüez à la recherche de profit, étant donné le statut du territoire en tant que un paradis fiscal. Tout au long, les Portoricains ont rappelé leurs craintes concernant la pénurie de nourriture et de gaz après avoir passé des heures à faire la queue. Il y a de la douleur, mais aussi de la défiance : des foules ont envahi les rues du vieux San Juan en scandant en espagnol « Lutte, oui ! Abandonnez-vous, non ! au plus fort du soulèvement de 2019 contre la corruption politique et la négligence du gouvernement, exigeant la démission de Ricardo Rosselló, alors gouverneur. Une femme a évoqué la pression pour surmonter rapidement les souffrances causées par l’ouragan : « Nous essayons d’effacer les mauvaises choses, de les mettre de côté. Mais je pense que nous devons les revoir », a-t-elle déclaré. « Nous ne pouvons pas oublier que nous sommes restés sans ressources. » Il y a aussi des moments de joie : plans d’amis jouant aux dominos sur la plage, criant « ¡Pa’l carajo María ! (« Vis María ! »), alors même qu’ils se souviennent d’un voisin qui reste sans électricité.

« Landfall » ne s’attarde pas dans le découragement ou la capacité à endurer. Vers la fin, des foules de célébrations se rassemblent dans les rues après la démission du gouverneur, stimulées par des jours de manifestations. Sur des images de manifestants euphoriques, une série de voix off pointues de Portoricains résonnent : « Je me sens heureux de cette victoire », a déclaré l’un d’eux. « Je ne suis pas encore prêt à célébrer », a déclaré un autre. « Je ne sais pas si nous sommes au début ou à mi-chemin », réfléchit un troisième. C’est cette multiplicité qui permet à « Landfall » d’exceller. Sans présenter un récit simple du rétablissement après Maria, il considère à la fois le chagrin non traité et le sentiment de soulagement que tant de gens portent avec eux. « Apatride », réalisé par Michèle Stephenson, se concentre sur trois personnages : une avocate, Rosa Iris Diendomi lvarez ; son cousin apatride, Juan Teofilo Murat ; et une ultranationaliste dominicaine, Gladys Feliz Pimentel. Le film les suit à la suite d’une décision de justice historique de 2013 qui a retiré la citoyenneté aux Dominicains d’origine haïtienne nés après juin 1929. La décision a laissé des milliers de personnes sans accès aux prestations du gouvernement et a forcé de nombreuses personnes à retourner en Haïti, où ils n’ont pas de papiers, les laissant apatride.