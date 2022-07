Deux nouveaux développements de maisons en rangée prévus à Kelowna – Kelowna Capital News

Les plans de deux nouveaux développements de maisons en rangée ont été soumis à la Ville de Kelowna.

L’un est proposé pour le 252 Temple Court et l’autre pour le 394-396 Moubray Road. Le développement de Temple Court, entre les chemins Nickel et Kneller à Rutland, comprend 17 maisons en rangée de trois étages et trois chambres.

Le projet Moubray Road, à côté du parc Ballou dans le nord de Glenmore, est prévu pour huit unités de trois étages et trois chambres. Les demandes de permis de rezonage et de développement sont demandées par les demandeurs.

Rendu conceptuel du développement de Moubray Road. (Photo/Novation Architecture)

Une proposition d’aménagement d’une résidence supplémentaire à usage agricole pour 60 travailleurs agricoles temporaires au 1989 Ward Road a également été soumise au personnel municipal. Lors de sa réunion du 11 juillet, le conseil a fait des allers-retours sur l’opportunité de soutenir le logement temporaire des travailleurs agricoles pour une autre propriété dans le sud-est de Kelowna.

Khela Orchards recherche le soutien du conseil dans sa demande à la Commission des terres agricoles pour loger 60 travailleurs saisonniers sur leur propriété de Hart Road. Les résidents de la région sont préoccupés par la route étroite dans la région, car les travailleurs seraient transportés par bus vers d’autres propriétés appartenant à Khela, et la proximité des logements avec leur communauté.

Le conseil a voté en faveur de cette demande, les conseillers Stack et DeHart s’y étant opposés.

