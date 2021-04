La saison des bénéfices bat son plein avec un tiers du S&P 500 et de la moyenne industrielle du Dow Jones devant publier cette semaine. Microsoft, Boeing et McDonald’s ne sont que quelques-unes des 166 entreprises présentes sur le pont.

Dans une interview avec « Trading Nation » de CNBC, Danielle Shay, directrice des options chez Simpler Trading, a signalé Caterpillar, qui rapporte jeudi. Faisant référence à des données antérieures, elle a déclaré que l’action avait une volatilité implicite élevée, ce qui profite aux traders d’options.

« Historiquement, il se déplace de 1[%] à 3% sur les revenus et il recule généralement un peu. Mais, je remarque sur le marché des options, en raison de la volatilité implicite, les traders pourraient en fait intervenir directement et vendre la prime directement à l’argent pour une très bonne récompense de risque », a-t-elle déclaré.

De plus, les industries de la construction et de l’énergie se réchauffent, stimulées par les perspectives autour du plan d’infrastructure de 2 billions de dollars récemment dévoilé par le président Joe Biden et par un rebond des prix du pétrole, a déclaré Shay.

« Dans l’ensemble, je pense que Caterpillar est vraiment fort », a-t-elle déclaré, ajoutant que l’action verra probablement un léger recul sur les bénéfices, ce qui « constituerait un excellent endroit pour ajouter des actions supplémentaires si vous ne voulez pas négocier d’options. . «

Craig Johnson, analyste de recherche technique principal chez Piper Sandler, a Facebook sur son radar avant la grande semaine.

« Si vous revenez en arrière et que vous regardez Facebook, ils n’ont raté que trois fois depuis 2012 », a-t-il déclaré dans la même interview de « Trading Nation » vendredi.

En zoomant sur le graphique, Johnson a attiré l’attention sur la façon dont le titre s’était consolidé latéralement depuis septembre, mais a maintenant formé un drapeau haussier, indiquant qu’il pourrait être prêt pour une cassure.