Deux Nigérians condamnés à plus de 17 ans de prison dans une affaire de « sextorsion » qui a conduit au suicide d’un adolescent du Michigan

Deux Nigérians ont été condamnés jeudi à 210 mois de prison chacun par un tribunal fédéral du Michigan pour leurs rôles dans un système d’extorsion sexuelle en lignequi, selon les autorités, a conduit un adolescent au suicide.

Il y a deux ans, Jordan DeMay, 17 ans On lui a dit que les images sexuellement explicites qu’il croyait avoir envoyées à une fille seraient rendues publiques s’il ne payait pas 1 000 dollars pour les garder secrètes. Sa mort en mars 2022 a incité le bureau local du FBI dans le Michigan à enquêter.

Selon les autorités, les frères nigérians Samuel et Samson Ogoshi achetaient des comptes Instagram piratés pour tromper des hommes adultes et des mineurs en leur faisant envoyer des images explicites. Les frères Ogoshi menaçaient ensuite d’envoyer les images à leur famille et à leurs amis si leurs cibles ne les payaient pas.

L’acte d’accusation contre les frères indique qu’ils ont tenté d’extorquer plus de 100 personnes dans le cadre de cette opération.

Les deux hommes purgeront 17,5 ans de prison après avoir plaidé coupable à un chef d’accusation de complot visant à exploiter sexuellement des adolescents, selon WLUC, filiale de NBC News.

L’accusation est passible d’une peine minimale obligatoire de 15 ans de prison, mais la peine peut aller jusqu’à 30 ans.

Les frères Ogoshi ont été extradés du Nigeria vers les États-Unis en août 2023. Un troisième accusé dans cette affaire fait appel de sa propre extradition, selon les autorités américaines.

Jordan était un étudiant de dernière année au lycée Marquette Senior High School, où il a joué au football et au basket-ball. Il n’a pas pu payer les 1 000 dollars que les frères Ogoshi lui ont demandés et lui ont fait savoir qu’il se suiciderait à cause d’eux.

Des extraits de messages inclus dans l’acte d’accusation contre les frères ont montré qu’ils lui répondaient « bien ».

« Fais-le vite… Ou je te le ferai faire… Je le jure devant Dieu », disait le message.

Jordan est mort d’une blessure par balle qu’il s’est lui-même infligée six heures après avoir été victime de chantage, ont déclaré ses parents. Sa mère, Jennifer Buta, a déclaré que sa mission dans la vie était de partager l’histoire de son fils dans l’espoir qu’elle « sauvera la vie d’un autre enfant ».

« La sextorsion financière est le crime qui connaît la croissance la plus rapide parmi nos adolescents et le changement se produira lorsque quelqu’un sera tenu responsable de ce qui arrive à ces enfants », a déclaré Buta à NBC News plus tôt cette année, suite à une action législative sur la question.

Le président Joe Biden a signé un projet de loi bipartisan en mai qui oblige les plateformes en ligne à signaler infractions liées à l’exploitation sexuelle des enfants en ligne au Centre national pour les enfants disparus et exploités.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, appelez le 988 pour joindre la Suicide and Crisis Lifeline. Vous pouvez également appeler le réseau, anciennement connu sous le nom de National Suicide Prevention Lifeline, au 800-273-8255, envoyer un SMS HOME au 741741 ou visiter le site SpeakingOfSuicide.com/resources pour des ressources supplémentaires.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com