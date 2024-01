Deux navires battant pavillon américain transportant des marchandises pour le département américain de la Défense sont soupçonnés d’être attaqués par des rebelles yéménites

JERUSALEM (AP) — Deux navires battant pavillon américain transportant des marchandises pour le compte des départements d’État et de la Défense américains ont été attaqués au large du Yémen mercredi, ont annoncé des responsables, la marine américaine ayant intercepté une partie des tirs entrants. Les soupçons se sont immédiatement portés sur les rebelles Houthis du Yémen, responsables de l’attaque.

Les attaques contre les porte-conteneurs Maersk Detroit et Maersk Chesapeake augmentent encore les enjeux des attaques en cours du groupe contre les transports maritimes transitant par le détroit vital de Bab el-Mandeb. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé plusieurs séries de frappes aériennes pour tenter de mettre fin aux attaques.

Entre-temps, Qatarl’un des principaux exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié, a averti que ses livraisons étaient affectées par les attaques en cours des Houthis La guerre d’Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza.

Le transporteur danois Maersk, dans une déclaration à l’Associated Press, a identifié deux de ses navires touchés par les attaques comme étant les porte-conteneurs battant pavillon américain Maersk Detroit et Maersk Chesapeake. Il a indiqué que la marine américaine accompagnait ses navires à ce moment-là.

“Pendant leur route, les deux navires ont signalé avoir vu des explosions à proximité et l’accompagnement de la marine américaine a également intercepté plusieurs projectiles”, a déclaré Maersk. « L’équipage, le navire et la cargaison sont sains et saufs. La marine américaine a fait demi-tour aux deux navires et les escorte jusqu’au golfe d’Aden. »

Maersk a déclaré que les deux navires transportaient des marchandises appartenant aux départements américains de la Défense et d’État, ainsi qu’à d’autres agences gouvernementales, ce qui signifie qu’ils bénéficiaient « de la protection de la marine américaine pour leur passage dans le détroit ».

Les navires étaient exploités par Maersk Line, une filiale américaine de Maersk qui « suspend les transits dans la région jusqu’à nouvel ordre », a indiqué la compagnie.

Le commandement central de l’armée américaine n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Les Houthis, qui lancent des attaques contre des navires depuis novembre en raison de la guerre menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza, n’ont pas immédiatement reconnu l’incident.

Depuis novembre, les rebelles ont pris pour cible à plusieurs reprises des navires en mer Rouge, affirmant qu’ils visaient à venger l’offensive israélienne à Gaza contre le Hamas. Mais ils ont fréquemment ciblé des navires ayant des liens ténus ou inexistants avec Israël, mettant ainsi en péril le transport maritime sur une route clé du commerce mondial.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé des séries de frappes aériennes ciblant des sites présumés de stockage et de lancement de missiles utilisés par les Houthis dans leurs attaques. Les rebelles affirment désormais qu’ils cibleront également les navires américains et britanniques.

Parallèlement, le Qatar a annoncé que ses expéditions de gaz naturel liquéfié avaient été affectées par les attaques des Houthis. Les expéditions précédentes avaient été retardées auparavant avant de passer par le golfe d’Aden et la mer Rouge.

Le Qatar, qui a servi de médiateur clé entre le Hamas et Israël, n’a cependant encore vu aucun de ses navires attaqué. Un communiqué de son producteur public QatarEnergy a déclaré que sa « production se poursuit sans interruption et notre engagement à garantir un approvisionnement fiable en GNL à nos clients reste inébranlable ».

“Bien que les développements en cours dans la région de la mer Rouge puissent avoir un impact sur le calendrier de certaines livraisons car elles empruntent des itinéraires alternatifs, les expéditions de GNL en provenance du Qatar sont gérées avec nos précieux acheteurs”, indique le communiqué.

Le communiqué suggère que les cargaisons de QatarEnergy voyagent désormais autour du Cap de Bonne-Espérance en Afrique, ce qui prolonge probablement leur voyage.