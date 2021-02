Un jour. Deux morts. Un an plus tard, malgré les centaines de milliers de morts qui ont suivi, la perte de deux personnes – une en Chine et une aux États-Unis – se répercute toujours dans deux pays où la pandémie a pris des chemins radicalement différents. Samedi est l’anniversaire de la mort du Dr Li Wenliang à Wuhan, en Chine, des suites de la maladie dont il avait sonné l’alarme, avant d’être réduit au silence par les autorités. Fin décembre 2019, le Dr Li a averti ses camarades de classe de médecine, dans un salon de discussion en ligne, d’un rapport de laboratoire sur la propagation d’un virus qui ressemblait au syndrome respiratoire aigu sévère, ou SRAS, un coronavirus qui s’était propagé de Chine 17 ans plus tôt. . Peu de temps après, il a été convoqué au milieu de la nuit par des responsables de la santé, puis par la police, et contraint de signer une déclaration désavouant son «comportement illégal». Sans nommer le Dr Li, Nouvelles de la télévision d’État chinoise a rapporté que huit personnes à Wuhan avaient été punies pour avoir répandu des «rumeurs» sur le virus. Le Dr Li avait 34 ans et attend un deuxième enfant avec sa femme. Son silence et sa mort ont déclenché de rares vagues de fureur et de révolte en ligne en Chine, inondant Sina Weibo, une plate-forme chinoise de micro-blogging similaire à Twitter, avec une illustration de lui muselé par un masque de fil de fer barbelé.

Bien que son avertissement initial n’ait pas été entendu, la Chine a inversé le cours, verrouillant Wuhan et offrant au monde un avertissement sur les dangers du virus. Un an plus tard, loin des longs mois de durs confinements, la ville montre ce qui l’attend lorsque le virus est contenu: des visages démasqués, des rencontres joyeuses et des trajets quotidiens. L’anniversaire de la mort du Dr Li tôt le 7 février en Chine (et le 6 février aux États-Unis) a inspiré une vague de messages en ligne en Chine, y compris beaucoup de personnes qui ont averti que les leçons de sa persécution ne devraient pas être oubliées. Beaucoup ont laissé des commentaires, certains avec des émoticônes de bougies allumées, sur Dr. Li’s page personnelle sur Weibo. L’épidémie de coronavirus › Actualisé 6 février 2021, 18 h 25 HE Un district scolaire de la région de San Diego met en quarantaine plus de 100 étudiants et membres du personnel quelques jours à peine après la réouverture.

Ils sont morts à quelques heures d’intervalle au début de la pandémie. Leurs pays ont alors emprunté deux routes très différentes.

Le prochain obstacle dans la campagne de vaccination aux États-Unis pourrait être l’obtention d’une deuxième dose. «Tant de personnes sont venues ici pour vous remercier», a déclaré un message. «Il ne faut pas oublier», a déclaré un autre, un sentiment repris par de nombreux autres commentaires. Dimanche en Chine, les commentaires avec un hashtag créé en mémoire du Dr Li avaient attiré plus de 410 millions de vues sur Weibo et – même avec la censure – de nombreux articles plus longs visaient la censure officielle et le secret qui ont conduit à sa punition. Certains en deuil, le Dr Li a cité ses propres mots dans une interview quelques jours avant sa mort: «Je pense qu’une société saine ne devrait pas avoir une seule voix.

Samedi est également exactement un an depuis le premier décès connu lié au coronavirus aux États-Unis, où une stratégie pandémique unifiée n’a jamais existé sous l’administration Trump et le virus n’a jamais été contrôlé. L’épidémie de coronavirus > Laissez-nous vous aider à mieux comprendre le coronavirus Le nombre de cas de coronavirus augmente-t-il dans votre région? Nos cartes vous aideront à déterminer comment votre état, comté ou pays se présente. Les vaccins sont en cours de déploiement et atteindront nombre d’entre nous au printemps. Nous avons répondu à quelques questions courantes sur les vaccins. Maintenant que nous nous habituons tous à vivre dans une pandémie, vous pouvez avoir de nouvelles questions sur la façon de mener à bien votre routine en toute sécurité, comment vos enfants seront touchés, comment voyager et plus encore. Nous répondons également à ces questions. Jusqu’à présent, l’épidémie de coronavirus a rendu malade plus de 95 millions de personnes dans le monde. Plus de 2 millions de personnes sont mortes. Une chronologie des événements qui ont conduit à ces chiffres peut vous aider à comprendre comment nous sommes arrivés ici.

Le 6 février 2020, des semaines avant qu’il y ait des preuves que le coronavirus se propage dans les communautés américaines, Patricia Dowd, une auditeur par ailleurs en bonne santé de 57 ans chez un fabricant de semi-conducteurs de la Silicon Valley, a développé des symptômes de flulike et est décédée brusquement dans sa cuisine à San Jose, Californie. La découverte surprenante des mois plus tard que sa mort était due à Covid-19 a réécrit la chronologie de la propagation précoce du virus aux États-Unis et a suggéré que les hypothèses optimistes qui ont conduit les politiques fédérales au cours des premières semaines de l’épidémie étaient déplacées. . «RIP Patricia», Pam Foley, membre du conseil municipal de San Jose qui représente le district de Mme Dowd, écrit sur Twitter Samedi. « Vous êtes aimé et profondément regretté. »