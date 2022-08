Deux nageurs attaqués par un requin à quelques HEURES d’intervalle sur la même plage – laissant une victime avec une morsure d’horreur

DEUX nageurs ont été attaqués par des requins sur la même plage à quelques heures d’intervalle lundi, une personne ayant reçu une “mauvaise morsure” à l’avant-bras.

Karren Sites visitait Myrtle Beach en Caroline du Sud pendant des vacances en famille quand elle a dit qu’un requin l’avait mordue au bras.

Une femme a reçu une “mauvaise morsure” d’un requin alors qu’elle nageait à Myrtle Beach Crédit : Facebook/Karren Schreiber Sites

Karren Sites dit qu’elle était dans l’eau jusqu’à la taille avec son petit-fils de huit ans à quelques mètres de là

Sites était dans l’eau jusqu’à la taille avec son petit-fils, Brian, à quelques mètres au moment de la morsure.

“J’ai juste senti quelque chose, je suppose, me mordre et il y avait un requin sur mon bras. J’étais seulement dans l’eau jusqu’à la taille », a déclaré Sites à WPDE.

“J’ai continué à pousser dessus pour le retirer de mon bras et c’est fait.”

Brian, qui profitait de sa première journée complète de vacances, a déclaré qu’il ne pouvait pas voir le requin venir.

“Tout ce que j’ai vu, c’est que le requin a sauté et il n’a même pas mordu complètement, comme si j’avais vu le mouvement de la queue aller sur le côté, puis elle a crié”, a déclaré l’enfant de huit ans.

“Dès qu’elle l’a touché, il est tombé dans l’eau.”

Les sites ont été emmenés dans un hôpital local pour y être opérés et ont reçu des centaines de points de suture.

“C’est très clairement une morsure de requin, quand on regarde l’arc des marques de dents et les dégâts qui ont été causés”, a déclaré Daniel Abel, professeur de sciences marines à la Coastal Carolina University.

“Mes sympathies à la victime. C’est une chose horrible à vivre.”

Abel a ajouté que les requins peuvent être communs à cette période de l’année et que les nageurs doivent prendre des précautions lorsqu’ils entrent dans l’eau.

“Ne pas nager à l’aube et au crépuscule, il n’y a pas beaucoup de monde dans l’eau à ce moment-là et certains requins sont plus proches et se nourrissent”, a-t-il déclaré.

“Ne nagez pas là où il y a des bancs de petits poissons au large. Ne nagez pas près des endroits où les gens pêchent près des jetées.”

On ne sait toujours pas si le même requin était responsable des deux attaques à Myrtle Beach et les détails sur l’autre morsure étaient rares.

Les attaques en tandem ont eu lieu le 15 août.

Un autre requin a été attaqué à Myrtle Beach en juin, a rapporté Newsweek.

HAUSSE DES ATTAQUES

L’État de Caroline du Sud a enregistré quatre attaques de requins en 2021.

Avant le jour de la terreur, le record d’attaques de requins de l’État était de 116 depuis 1900.

La tendance à la hausse des morsures de requins a été observée dans les océans du monde entier.

Il y a eu 61 attaques de requins en 2022, selon Tracking Sharks.

Un garçon britannique de huit ans a dû être opéré pendant trois heures après avoir été attaqué par des requins alors qu’il était en vacances avec sa famille aux Bahamas.

Lors d’une autre attaque, une adolescente a perdu une partie de sa jambe après avoir été mordue par un requin à Keaton Beach, dans le nord-ouest de la Floride.

Et Fischer Hricko, 13 ans, a dû être transporté d’urgence à l’hôpital avec “du sang jaillissant de son visage” après avoir été attaqué par un requin alors qu’il pêchait du homard dans les Keys de Floride.

Six des attaques signalées par Tracking Sharks ont été mortelles.

Elizabeth Sauer, 68 ans, a été tuée alors qu’elle était en vacances en Égypte alors qu’elle nageait dans la mer Rouge le 2 juillet.

Une femme roumaine a été retrouvée morte le même jour après avoir également été attaquée.

Le 28 juin, Bruce Wolov nageait au large de Plettenberg Bay, en Afrique du Sud, lorsqu’il a été attaqué par un requin blanc.

Antonio Roseto Degli Abruzzi, 56 ans, est décédé des suites d’une perte de sang après qu’un requin tigre lui a arraché un morceau de jambe lors d’une attaque le 20 mars.

Robert Hueter, scientifique principal et directeur du Centre de recherche sur les requins du Mote Marine Laboratory, a également averti les nageurs de se méfier, car le nombre d’attaques augmentera grâce aux initiatives environnementales visant à protéger les phoques.

Les requins suivront leur repas, a-t-il dit, ajoutant que partout où les phoques, les dauphins et autres proies iront, les requins suivront.

“Il s’agit d’une relation naturelle prédateur-proie qui remonte à des éternités”, a-t-il déclaré.

“Il n’est pas surprenant qu’avec une population de phoques restaurée, nous y voyions le prédateur du phoque.”

Les attaques de requins sont très rares, mais les biologistes marins disent que les nageurs doivent toujours éviter de porter des vêtements sombres et ne doivent pas nager seuls.