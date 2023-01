Deux musiciens trouvent l’harmonie parfaite sur et hors scène

Mme Hobbs et M. Yakopin commençaient tout juste à apprendre les tenants et les aboutissants d’une relation à distance lorsque Covid est arrivé. En février 2020, M. Yakopin s’est envolé pour Nashville pour rendre visite à Mme Hobbs. Quelques semaines plus tard, ses projets de retour à Nashville ont dû être annulés. Mais “cela a renforcé notre relation d’une certaine manière”, a déclaré Mme Hobbs. “Chaque nuit, parfois pendant des heures, nous parlions au téléphone de ce que nous aimions et n’aimions pas, de nos objectifs et de nos rêves.”

Parmi les nouveaux rêves de M. Yakopin, il y avait le déménagement à Nashville pour être avec Mme Hobbs et jouer de la musique à plein temps. Cet été-là, il a réussi. “J’ai pensé, je vais le faire fonctionner”, a-t-il déclaré. Il a trouvé une maison abordable à louer en ligne près de chez Mme Hobbs et, sans le voir, a fait ses valises. Alors que les deux comptaient sur Covid et l’effondrement de la scène musicale live de Nashville, ils se sont débrouillés. M. Yakopin a vendu une assurance à distance et a conduit pour Uber et DoorDash. Mme Hobbs, qui a complété sa carrière musicale en tant qu’enseignante suppléante avant la fermeture, a touché le chômage.