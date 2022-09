Deux morts suspectes près de Penticton après des étincelles d’incendie à côté d’un champ de tir – Kelowna Capital News

Deux personnes ont été retrouvées mortes près de Penticton après que des équipes de pompiers sont arrivées sur les lieux d’un incendie signalé près d’un champ de tir local jeudi (15 septembre).

Le service d’incendie de Summerland a informé la police de la découverte de restes humains, peu de temps après avoir répondu à un incident survenu sur la route goudronnée à côté du Penticton Shooting Sports Range.

Les enquêteurs ont déterminé que les décès sont suspects.

« Cette enquête en est à ses balbutiements, alors que des enquêteurs sur les crimes majeurs et des spécialistes médico-légaux se déploient dans la région pour aider à recueillir et à analyser les preuves », a déclaré Chris Manseau de la GRC de la Colombie-Britannique. “Les enquêteurs tentent actuellement d’identifier les personnes décédées. Aucun autre détail concernant leur identité ne sera divulgué, en attendant leur identification et l’identification de leurs proches.

Une forte présence policière a été repérée sur les lieux jeudi, la GRC bloquant l’accès au champ de tir au large de l’autoroute 97.

Le Groupe des crimes graves de la GRC de la Colombie-Britannique a depuis été déployé dans la région et a repris l’enquête.

Un véhicule a ensuite été signalé comme étant en feu à Oliver. Les enquêteurs tentent de déterminer si cet incident est lié à celui près de Penticton.

Toute personne ayant des informations sur l’un ou l’autre des incidents est priée d’appeler le 1-877-987-8477.

@lgllockhart

logan.lockhart@pentictonwesternnews.com

