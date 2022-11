Deux morts, six blessés dans un accident de la circulation impliquant trois véhicules près de Gênes lundi – Shaw Local

Gênes – Deux personnes sont mortes après un accident impliquant trois camionnettes sur la route 23 de l’Illinois, au nord d’Ellen Drive, près de Gênes juste avant 8 heures du matin lundi, selon le bureau du shérif du comté de DeKalb.

À 7 h 57, le bureau du shérif du comté de DeKalb a répondu à l’accident impliquant plusieurs véhicules au sud de Gênes et a identifié huit patients des trois véhicules impliqués, selon un communiqué de presse. Deux personnes ont été déclarées mortes sur les lieux, une autre a été soignée et libérée et cinq autres personnes ont été emmenées à l’hôpital Northwestern Medicine Kishwaukee à DeKalb, ont indiqué les autorités.

Selon le bureau du shérif, l’accident s’est produit lorsqu’un Chevy Silverado 2018 conduit par un homme de Gênes roulait vers le sud sur la route 23 de l’Illinois et “a traversé la ligne médiane”, indique le communiqué. Le Silverado est entré en collision frontale avec une Ford F250 2001 conduite par un homme de DeKalb. Il y avait cinq passagers.

Le conducteur du Silverado ne portait pas de ceinture de sécurité au moment de l’accident, selon le bureau du shérif du comté de DeKalb.

Un homme de Rockford au volant d’un Dodge Ram 1500 2004 a percuté le Ford F250 alors qu’il tentait d’éviter l’accident, ont déclaré les adjoints du shérif. Cet homme a été soigné et relâché sur les lieux de l’accident.

Panneau de bienvenue de Gênes à Gênes, Illinois, le vendredi 21 mai 2021. (Mark Black pour Shaw Local)

Trois des cinq passagers à bord du Ford F250 ont été emmenés à l’hôpital de Kishwaukee pour y être soignés. Les deux autres passagers du Ford F250, qui n’ont pas encore été nommés, ont été déclarés morts sur les lieux. Les autorités retiennent l’identification des victimes de l’accident jusqu’à ce que la famille ou les proches puissent être contactés.

Plus d’une demi-douzaine de services d’incendie du nord de l’Illinois, dont Genoa-Kingston, Sycamore, Hampshire, Kirkland, DeKalb, Maple Park, Belvidere et Burlington, ont participé à l’intervention d’urgence, selon le bureau du shérif.

Une publication Facebook du bureau du shérif du comté de DeKalb juste après 8 heures du matin, on a demandé aux automobilistes d'”éviter le secteur”.

Un tronçon de 1,2 mile de la route 23 de l’Illinois – des routes Base Line aux routes Lloyd – a été fermé jusqu’à 11h50, soit près de quatre heures, selon le bureau du shérif.

Des accusations sont en instance et l’accident fait toujours l’objet d’une enquête, a indiqué le bureau du shérif.

Les responsables du bureau du shérif du comté de DeKalb n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires supplémentaires.