Deux morts et un adolescent blessé après la fusillade à l’hôpital de Rotterdam | Nouvelles du monde

Deux personnes sont mortes après qu'un homme armé en tenue militaire a ouvert le feu sur une maison et un centre médical universitaire de la ville portuaire de Rotterdam. Les fusillades ont eu lieu cet après-midi dans un appartement de la Heiman Dullaertplein et dans une salle de classe du centre médical Erasmus, une école de médecine universitaire. Parmi les victimes, dont l'identité n'a pas été dévoilée, figurent une femme de 39 ans et un homme de 46 ans, enseignant à Erasmus MC. La fille de la femme, âgée de 14 ans, a également été blessée et reste dans un état critique dans un hôpital, a indiqué Fred Westerbeke, commissaire en chef de l'unité de police régionale de Rotterdam, a déclaré aux journalistes ce soir. Les autorités ont déclaré avoir informé « la famille et les proches » des victimes de la fusillade. Westerbeke a toutefois déclaré qu'il pourrait y avoir encore d'autres victimes à recenser. Un incendie s'est déclaré dans un immeuble de la Heiman Dullaertplein, lieu de la première fusillade.



L'hôpital Erasmus MC Rotterdam de la Rochussenstraat a été évacué après une nouvelle fusillade et un incendie s'est déclaré. Dans un communiqué sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, la police de la ville a déclaré avoir arrêté un suspect de 32 ans. Son nom n'a pas été diffusé. Les autorités ont déclaré qu'elles enquêtaient pour savoir s'il était lié aux fusillades – il n'est pas clair si les deux incidents sont liés. Un motif reste flou. L'homme était le voisin de l'une des victimes et était étudiant à l'université, a déclaré le procureur général de Rotterdam, Hugo Hillenaa. Après la première fusillade, le suspect a mis le feu à la maison avant de prendre d'assaut Erasmus MC à environ 1,5 km de là. Il a tiré sur un enseignant dans une salle de classe avant de lancer ce qu'un témoin oculaire a qualifié de « cocktail molotov » alors qu'il traversait l'hôpital. Parler à le réseau d'information néerlandais RTL, le témoin a déclaré avoir entendu jusqu'à cinq coups de feu à la fois alors qu'environ 500 personnes se trouvaient à l'intérieur de l'établissement. Un témoin a déclaré que le tireur avait lancé un cocktail Molotov.



Un homme a été arrêté en lien avec les incidents. Westerbeke a déclaré que le suspect portait un gilet pare-balles et avait été arrêté sur l'héliport de l'hôpital universitaire.

« Nous ne recherchons personne d'autre », a ajouté Westerbeke. «C'était un acte ciblé. Nous examinons maintenant les raisons de cette situation. L'homme sera présenté devant le juge d'instruction lundi ou mardi. La police avait précédemment décrit le suspect sur X comme étant grand, portant des vêtements de combat, portant un sac à dos et des écouteurs et utilisant une arme de poing. Il « est peut-être en route à moto », a indiqué la police. Erasmus MC a déclaré dans un déclaration sur son site Internet que « plusieurs parties du bâtiment ont été évacuées et que nous n'étions pas accessibles aux visiteurs ». Le centre médical rouvrira demain. « La police a libéré presque tous les bâtiments. Les visiteurs peuvent à nouveau rendre visite aux patients admis », a indiqué le centre. « Demain, vendredi 29 septembre, nous serons ouverts aux soins des patients. Tous les rendez-vous prévus se poursuivront. Le Premier ministre sortant Mark Rutte a posté sur X : « Il y a une grande consternation après les événements dramatiques de Rotterdam cet après-midi. « Mes pensées vont aux victimes de la violence, à leurs proches et à toutes les personnes qui ont vécu une grande peur. »

