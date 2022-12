Deux morts et quatre blessés dans une fusillade à Paris, selon des informations

Deux personnes sont mortes et quatre blessées après une fusillade dans le centre de Paris, ont rapporté les médias français.

Le journal Le Parisien a déclaré un homme d’environ 70 ans a ouvert le feu sur un groupe de personnes au centre culturel kurde de la rue d’Enghien dans le Xe arrondissement de la capitale française.

Un témoin a déclaré à l’Agence France-Presse que sept ou huit coups de feu avaient été tirés, semant le chaos dans la rue. La police a arrêté le tireur présumé et a saisi son arme peu après, selon des informations.

Gendarmerie parisienne tweeté qu’une opération de police était en cours et a demandé aux gens d’éviter le quartier, qui est proche de plusieurs rues commerçantes animées et du Grand Rex, souvent décrit comme le plus grand cinéma d’Europe.

Plus de détails bientôt…