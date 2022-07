Deux morts et neuf blessés sans arrestation après 12 heures de violence armée à Washington DC

DEUX personnes sont mortes et neuf autres sont blessées après une fusillade de 12 heures à Washington, DC, a annoncé la police.

Jusqu’à présent, aucune arrestation n’a été effectuée dans les six fusillades distinctes.

Six fusillades à DC vendredi ont fait deux morts et neuf blessés, a déclaré la police Crédit : WUSA9

Trois personnes ont été blessées lors de la première fusillade sans décès, cependant, quelques heures plus tard, un homme serait retrouvé mort Crédit : WUSA9

Trois personnes ont été blessées lors de la première fusillade vendredi matin dans le sud-est de DC.

Les agents sont arrivés sur les lieux vers 11 h 45, où deux hommes étaient transportés vers des hôpitaux locaux pour y être soignés.

Une troisième victime, une femme, a pu marcher jusqu’à l’hôpital pour recevoir des soins pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

Plus tard dans la journée, à 15 h 07, des policiers ont été appelés pour une autre fusillade.

Cette fois, un homme a été tué par balle sur Wheeler Road SE et une enquête pour homicide est en cours.

Environ une heure plus tard, à 16 h 15, un autre homme a été abattu, mais les agents ont déclaré qu’il était conscient et respirait sur les lieux.

Une double fusillade s’est produite juste avant 21 heures sur Alabama Avenue SE, a indiqué la police.

Un homme et une femme ont été abattus. La femme était consciente et respirait et l’homme était inconscient avant d’être déclaré mort plus tard.

Une autre double fusillade s’est produite vers 21h13, cette fois avec deux hommes comme victimes.

L’un des hommes était à moitié conscient tandis que l’autre était éveillé et respirait.

Les agents enquêtent sur la fusillade comme une agression avec intention de tuer.

Deux minutes plus tard, des agents sont intervenus sur les lieux d’un troisième double tir. Les deux hommes ont été retrouvés éveillés et respirant.

Aucune des identités des victimes n’a été révélée et, selon la police, aucune arrestation n’a été effectuée lors de la fusillade.

Il y a eu 125 homicides et 811 agressions avec une arme mortelle à travers DC cette année au 29 juillet, a déclaré la police de DC.

Le Sun a contacté la police de DC pour commentaires.

Un autre homme a été retrouvé mort dans l’une des trois doubles fusillades survenues ce jour-là Crédit : WUSA9