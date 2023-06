Deux morts et 22 blessés « après des attaques de missiles russes en Ukraine » | Nouvelles du monde

Un site aurait été touché par la Russie, dans la ville de Kramatorskétait plein de civils (Photo: Reuters) Deux frappes de missiles russes en Ukraine ont tué deux personnes et en ont blessé 22 autres, ont indiqué des responsables. Une zone civile de la ville de Kramatorsk et des parties du village voisin de Bilenke ont été touchées aujourd’hui, a écrit le ministre ukrainien de l’Intérieur. Des dizaines de personnes, dont un enfant, ont été blessées dans l’attaque tandis que d’autres victimes pourraient encore être coincées sous les décombres. Les journalistes ont déclaré qu’une pizzeria détruite lors des violences était un choix de restauration populaire pour les correspondants de guerre de la région. Le journaliste Arnaud De Decker a posté une photo de sa pizza et de sa bière depuis l’intérieur de la salle, affirmant qu’elle avait été prise à peine 20 minutes avant les explosions. Il a dit que « les gens criaient encore sous les décombres » une heure après que les roquettes ont frappé. Le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré qu’il pourrait y avoir des victimes, mais cela n’est pas clair pour le moment.



Un restaurant fortement endommagé par un missile russe dans le centre de Kramatorsk (Photo : Reuters)



Les médecins évacuent un homme blessé de la partie de Kramatorsk touchée par des missiles russes (Photo: Reuters) Il a déclaré à la télévision ukrainienne : « C’est le centre-ville. C’étaient des restaurants publics bondés de civils. Plus: Tendance

Iuliia Mendel, la porte-parole du président Volodymyr Zelensky, a tweeté un clip d’un bâtiment presque complètement détruit avec de la fumée s’échappant du haut de celui-ci. Les services d’urgence seraient sur les lieux pour aider les blessés et rechercher les cadavres. Plusieurs autres sources ont publié des informations sur l’attaque présumée, qui aurait été menée avec deux missiles S-300. La première dame ukrainienne Olena Zelenska a déclaré: «Les terroristes des RF attaquent à nouveau les civils. Kramatorsk, attaque au missile contre un restaurant du centre-ville. Endroit bondé, le soir — l’ennemi ne veut pas une vie normale en Ukraine. « Il y a beaucoup de blessés. C’est pénible. Le mal doit être puni. À l’anniversaire du bombardement du centre commercial de Krementchouk, des terroristes des RF attaquent à nouveau des civils. Kramatorsk, attaque au missile contre un restaurant du centre-ville. Endroit bondé, soirée – l’ennemi ne veut pas une vie normale à 🇺🇦. Il y a beaucoup de blessés. C’est pénible. Le mal doit être puni. — Олена Ð—ÐµÐ»ÐµÐ½Ñ ÑŒÐºÐ° (@ZelenskaUA) 27 juin 2023 Un sauveteur travaille sur le site d’un bâtiment détruit lors de l’attaque (Photo: Reuters) Elle a également souligné que la grève s’est produite le jour de l’anniversaire d’un grève meurtrière sur le centre commercial Amstor au centre de Krementchouk. Plus de 20 personnes ont été tuées et 59 blessées dans l’attaque qui a eu lieu il y a exactement un an. Plus de 1 000 personnes se trouvaient à l’intérieur du bâtiment lorsqu’il a été touché par un missile russe Kh-22 de l’ère soviétique transportant plus de 900 kilogrammes d’explosifs, a déclaré M. Zelensky à l’époque. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

