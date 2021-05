Deux morts et 150 blessés alors que la tribune de la synagogue s’effondre en Cisjordanie occupée au début de la fête juive de Chavouot

DEUX personnes sont mortes et plus de 150 blessées après l’effondrement d’une tribune dans une synagogue inachevée de Cisjordanie.

Le stand était rempli de fidèles ultra-orthodoxes et s’est effondré pendant les prières au début de la fête juive de Chavouot.

Les secouristes portent un corps à l’extérieur de la synagogue Crédit: Reuters

Une vue à l’intérieur d’une synagogue où la tribune s’est effondrée Crédit: Reuters

L’un des blessés est conduit sur une civière Crédit: AFP

Un porte-parole a déclaré que les ambulanciers avaient soigné plus de 157 personnes pour des blessures et avaient déclaré deux morts, un homme d’une cinquantaine d’années et un garçon de 12 ans.

Des secouristes sont sur les lieux, soignent les blessés et emmènent les gens à l’hôpital.

L’effondrement survient des semaines après que 45 juifs ultra-orthodoxes ont été tués dans une bousculade lors d’une fête religieuse dans le nord d’Israël.

Des images amateurs ont montré l’effondrement survenu pendant les prières du dimanche soir à Givat Zeev, juste à l’extérieur de Jérusalem, au début de la fête juive de Chavouot.

La synagogue ultra-orthodoxe était remplie de centaines de personnes.

L’armée israélienne a déclaré dans un communiqué qu’elle avait envoyé des médecins et d’autres troupes de recherche et de sauvetage pour aider sur les lieux. Des hélicoptères de l’armée transportaient les blessés par avion.

Les autorités israéliennes ont échangé le blâme sur les lieux de la catastrophe.

Le maire de Givat Zeev a déclaré que le bâtiment était inachevé et dangereux, et que la police avait ignoré les appels précédents à agir.

Le chef de la police de Jérusalem, Doron Turgeman, a déclaré que la catastrophe était un cas de négligence et qu’il y aurait probablement des arrestations.

Deddi Simhi, chef du service israélien d’incendie et de sauvetage, a déclaré à la Douzième chaîne israélienne que ce bâtiment n’était pas terminé.

«Il n’a même pas de permis d’occupation, et donc encore moins d’y organiser des événements», a-t-il déclaré.

Des images télévisées de la scène ont montré que le bâtiment était incomplet, avec du béton apparent et des planches visibles.

