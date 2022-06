Deux morts et 14 blessés dans une fusillade dans une discothèque d’Oslo | Nouvelles du monde

Deux personnes ont été tuées et 14 blessées lors d’une fusillade dans une boîte de nuit à Oslo, la capitale norvégienne.

Des personnes ont été abattues dans un certain nombre d’endroits à l’intérieur et à proximité du London Pub, un bar gay populaire et une discothèque du centre-ville.

Selon le radiodiffuseur public NRK, il y a au moins trois scènes de crime.

La police a déclaré que le suspect avait été arrêté dans une rue voisine quelques minutes plus tard.

Le mobile du tireur n’est pas clair.

Le journaliste Olav Roenneberg, de NRK, a déclaré: “J’ai vu un homme arriver avec un sac, il a pris une arme à feu et a commencé à tirer.”

Oslo doit organiser son défilé annuel de la fierté plus tard samedi.