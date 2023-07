Deux morts dans une fusillade alors que la ville néo-zélandaise accueille l’ouverture de la Coupe du monde

Un homme armé a tué deux personnes et en a blessé six autres sur un chantier du centre d’Auckland, quelques heures avant le match d’ouverture de la Coupe du monde de football.

Le tireur est mort sur les lieux et il n’y avait aucune menace pour la sécurité nationale, donc le tournoi de renom se déroulerait comme prévu.

Un policier aurait été parmi les blessés graves et a été transporté d’urgence à l’hôpital.

Un homme armé a tué deux personnes et en a blessé six autres sur un chantier de construction dans le centre d’Auckland jeudi, quelques heures avant que la plus grande ville de Nouvelle-Zélande n’accueille le match d’ouverture de la Coupe du monde de football de la FIFA 2023.

Le Premier ministre Chris Hipkins a déclaré que le tireur était mort sur les lieux et qu’il n’y avait aucune menace pour la sécurité nationale, de sorte que le tournoi de renom se déroulerait comme prévu.

Le tireur de 24 ans, toujours anonyme, a traversé la propriété au bord de l’eau avec un fusil de chasse tôt le matin, plongeant le centre animé de la plus grande ville de Nouvelle-Zélande dans l’isolement.

Un policier aurait été parmi les blessés graves et a été transporté d’urgence à l’hôpital. Son état serait stable.

On sait peu de choses sur le motif de l’attaque, mais on ne pense pas qu’elle soit directement liée à la Coupe du monde ou qu’elle ait été politiquement ou idéologiquement motivée.

Mais le tireur était connu de la police et aurait eu des antécédents de violence familiale et de problèmes de santé mentale.

La police a déclaré qu’il avait fait l’objet d’une ordonnance de détention à domicile mais qu’il bénéficiait d’une exemption pour travailler sur le site. Il n’avait pas de permis pour posséder une arme à feu.

Le commissaire de police Andrew Coster a déclaré que « rien ne suggérait qu’il présentait un risque plus élevé ».

Le Premier ministre Hipkins a exprimé son choc et sa « profonde tristesse » face à la rare fusillade de masse en Nouvelle-Zélande.

Mais il a insisté sur le fait que la Coupe du monde, co-organisée par la Nouvelle-Zélande et l’Australie, se poursuivrait.

Il a dit:

Les habitants d’Auckland et ceux qui regardent dans le monde entier peuvent être assurés que la police a neutralisé la menace et qu’elle ne cherche personne d’autre en relation avec l’incident.

« L’évaluation des responsables est qu’il n’y a pas de risque pour la sécurité nationale. Il n’y a aucun changement dans le niveau de menace pour la sécurité nationale de la Nouvelle-Zélande », a-t-il ajouté.

« Le gouvernement a parlé aux organisateurs de la FIFA et le tournoi se poursuivra », a déclaré Hipkins. « La sécurité des Néo-Zélandais et celle de nos visiteurs sont nos premières priorités. »

Au moins trois équipes nationales de football sont basées près de la fusillade, y compris l’équipe championne en titre des États-Unis, qui a déclaré que tous ses joueurs et son personnel étaient en sécurité.

L’hôtel de l’équipe de Norvège se trouvait à quelques centaines de mètres du lieu de la fusillade.

Le capitaine Maren Mjelde a déclaré que les joueurs avaient été réveillés par un hélicoptère et « un grand nombre de véhicules d’urgence ». L’équipe affrontera les hôtes néo-zélandais plus tard dans la journée.

« Tout le monde semble calme et nous nous préparons normalement pour le match de ce soir. Ensuite, nous devrons peut-être nous adapter s’il y a des instructions des autorités », a-t-elle déclaré.

La Norvège affrontera la Nouvelle-Zélande à l’Eden Park de la ville après la cérémonie d’ouverture de jeudi.

Echange de feu

Les Aucklandais avaient encerclé la date d’aujourd’hui comme le début d’un festival de football d’un mois qui présenterait leur ville et leur pays au monde.

Au lieu de cela, ils ont été réveillés par le bruit des sirènes de police et des hélicoptères qui bourdonnaient au-dessus de leur tête.

Le commissaire de police Coster a déclaré qu’il s’agissait d’un « événement choquant et traumatisant pour les personnes qui sont venues travailler et se sont retrouvées au milieu d’une urgence armée ».

Coster a déclaré que la police armée avait rapidement retrouvé le tireur jusqu’à une cage d’ascenseur sur le site, où il s’était barricadé.

Coster a ajouté :

L’agresseur a tiré sur la police, blessant un agent. Des coups de feu ont été échangés et l’agresseur a ensuite été retrouvé mort.

« Tragiquement, la police a localisé deux membres du public décédés aux niveaux inférieurs du chantier. »

En plus du policier blessé, Coster a déclaré que cinq membres du public avaient été blessés lors de l’incident.

Il a rassuré les spectateurs et le grand public sur le fait qu’ils pouvaient se rendre en toute sécurité au centre-ville et au stade Eden Park pour le coup d’envoi de la Coupe du monde.

Les fusillades avec plusieurs morts sont rares en Nouvelle-Zélande et des lois radicales sur les armes à feu ont été introduites après le massacre de la mosquée de Christchurch en 2019, au cours duquel 51 fidèles musulmans ont été tués et 40 autres blessés.