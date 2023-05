Deux morts dans une fusillade à l’usine Mercedes-Benz

Un homme de 53 ans a été arrêté à la suite de l’incident à 16 km de Stuttgart

Un suspect de 53 ans a été arrêté à la suite de la mort par balle de deux personnes jeudi dans une usine Mercedes-Benz près de Stuttgart, dans le sud-ouest de l’Allemagne, selon les autorités locales.

Le constructeur automobile a confirmé jeudi dans un communiqué que deux personnes étaient décédées à la suite de l’incident survenu tôt le matin dans son usine de Sindelfingen – à environ 17 km de Stuttgart – survenu vers 7 h 45, heure locale. La déclaration, qui a été confirmée par le procureur de Stuttgart, a révisé des rapports antérieurs qui indiquaient qu’une personne était décédée et qu’une autre avait été blessée.

« Une personne est en garde à vue » a déclaré la société dans un communiqué après la fusillade de jeudi. « Le [deceased] les personnes sont des employés d’un prestataire de services externe.

Le bureau du procureur a déclaré qu’il travaillait sur l’hypothèse qu’un seul homme armé était responsable de la fusillade et qu’aucune autre personne n’était impliquée. Le suspect a été identifié comme étant un homme de 53 ans.

« Nous sommes profondément choqués et attristés par les nouvelles tragiques de Sindelfingen ce matin », Mercedes-Benz ajouté sur les réseaux sociaux. « Nos pensées vont aux victimes, à leurs familles et à tous les collègues sur place. » Environ 35 000 personnes sont employées dans l’usine où Mercedes-Benz produit sa gamme de berlines de luxe populaires de Classe S.

La fusillade mortelle est la dernière d’une série d’incidents de ce type survenus en Allemagne ces dernières années et intervient au milieu d’un débat sur la question de savoir si Berlin devrait renforcer ses lois déjà strictes sur les armes à feu.

En mars, six personnes ont été abattues dans une congrégation des Témoins de Jéhovah à Hambourg. En février 2020, un homme armé d’origine extrémiste de droite a tiré et tué neuf personnes près de Francfort, lors d’un incident décrit comme « à motivation raciale ». Il a également tiré sur sa mère et sur lui-même.

En décembre, l’Allemagne a déclaré qu’elle allait imposer des lois plus strictes sur les armes à feu après avoir découvert un complot présumé d’un groupe d’extrême droite visant à renverser violemment le gouvernement. Les autorités doivent « exercer une pression maximale » retirer les armes à feu des criminels présumés, a déclaré l’année dernière la ministre de l’Intérieur du pays de l’UE, Nancy Faeser, au journal Bild am Sonntag, ajoutant que l’Allemagne « prochainement resserrer davantage les lois sur les armes à feu.