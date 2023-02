Deux morts dans un incident minier “dévastateur” en Australie

Deux hommes ont été retrouvés morts après la chute de leur véhicule dans un tunnel d’extraction de minerai en Australie.

Trevor Davis, 36 ans, et Dylan Langridge, 33 ans, ont été mortellement blessés dans l’incident.

Les hommes étaient tombés de 15 m dans un vide souterrain.

Deux hommes ont été retrouvés morts jeudi après avoir plongé dans un “vide” dans une mine de zinc australienne isolée, dans ce que des collègues ont décrit comme une fin “dévastatrice” d’un effort de sauvetage de plus de 24 heures.

Les mineurs se trouvaient dans un véhicule utilitaire léger qui est tombé mercredi dans un tunnel d’extraction de minerai à la mine Dugald River dans le Queensland, a déclaré le propriétaire de l’installation dans un communiqué.

“C’est un résultat dévastateur et je tiens à exprimer mes plus sincères sympathies et condoléances aux familles, amis, collègues et proches de Trevor et Dylan”, a déclaré le directeur général de Perenti, Mark Norwell.

Trevor Davis, 36 ans, et Dylan Langridge, 33 ans, ont été mortellement blessés lors de l’incident, qui s’est produit à environ 125 mètres sous terre.

Perenti Group, la société mère de l’exploitant minier MMG, a déclaré que les deux hommes étaient “des membres de l’équipe appréciés et très respectés” et qu’ils étaient tombés de 15 mètres dans un “vide” souterrain.

La mine de Dugald River emploie environ 500 personnes près de la ville isolée de Cloncurry, dans l’ouest du Queensland, à environ 20 heures de route à l’intérieur des terres depuis la capitale de l’État, Brisbane.

Selon MMG, qui est cotée à la Bourse de Hong Kong, la mine traite environ 1,7 million de tonnes de minerai chaque année.

L’exploitation minière est l’un des fondements de l’économie australienne – le pays détient près de 30% des réserves mondiales de zinc, de lithium et de nickel.

Des études ont montré que le secteur minier australien est l’un des plus sûrs selon les normes internationales, mais selon le gouvernement, il s’agit toujours de la troisième industrie la plus meurtrière du pays.