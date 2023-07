Deux morts dans des explosions sur un pont de Crimée, selon la Russie – alors qu’elle accuse l’Ukraine d’avoir attaqué | Nouvelles du monde

Deux personnes ont été tuées à la suite d’explosions signalées sur un pont reliant la Russie à la Crimée.

Le couple qui a perdu la vie dans l’incident non précisé était des parents, selon des responsables de la région russe de Krasnodar, située à l’extrémité est du pont.

Leur fille, qui était passagère dans la voiture, a été blessée et est en soins intensifs, ont indiqué des responsables.

Poutine aura un regain d’anxiété après l’attaque du pont Dominique Waghorn Rédactrice Affaires Internationales @DominicWaghorn Cette deuxième attaque sur le pont de Kertch est une très mauvaise nouvelle pour la Russie et son chef, tant sur le plan stratégique que symbolique. Le pont est l’un des deux seuls moyens pour la Russie d’approvisionner la péninsule de Crimée, qu’elle occupait en 2014. L’autre route est l’autoroute côtière sur la mer d’Azov qui traverse la bande de terre occupée qui relie la Crimée à la région du Donbass occupée par la Russie à l’est de l’Ukraine. Cette route est également menacée par les frappes de missiles ukrainiens. L’attaque du pont a sectionné, pour l’instant du moins, l’une des deux principales artères militaires pompant le ravitaillement en hommes et en armes vers le front. Lisez l’analyse de Dominic dans son intégralité ici.

« La fille a été blessée. Le plus dur, c’est que ses parents sont morts. Aucun mot ne peut calmer la douleur de la perte ici », a déclaré Vyacheslav Gladkov dans un message sur l’application de messagerie Telegram.

Moscou a blâmé Kiev pour les explosions sur le pont – le plus long d’Europe – qu’il a qualifié d’attaque « terroriste ».

« L’attaque d’aujourd’hui contre le pont de Crimée a été menée par le régime de Kiev. Ce régime est terroriste et a toutes les caractéristiques d’un groupe criminel organisé international », a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

« Les décisions sont prises par les responsables ukrainiens et l’armée avec la participation directe des agences de renseignement et des politiciens américains et britanniques. Les États-Unis et la Grande-Bretagne sont en charge d’une structure d’État terroriste. »

Elle n’a fourni aucune preuve à l’appui de ses allégations.

Comme Russie accusé Ukraine de mener l’attaque, le Kremlin a annoncé lundi qu’il mettait fin à l’accord historique négocié par l’ONU et la Turquie qui autorise l’exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire – qui devait expirer aujourd’hui.

Il a déclaré que la décision n’était pas liée aux explosions du pont, le porte-parole Dmitry Peskov affirmant que certaines parties de l’accord n’avaient pas été remplies et que, par conséquent, il cessait d’avoir effet, ajoutant que Moscou reviendrait à l’accord une fois que les conditions relatives à la Russie seraient remplies.

« Drones de surface de l’eau derrière l’attaque du pont »

Le Comité antiterroriste russe a allégué que des « services spéciaux » ukrainiens étaient à l’origine des explosions du pont, affirmant que l’Ukraine avait attaqué le pont pendant la nuit en utilisant des drones sans pilote à la surface de l’eau, ajoutant qu’elle avait ouvert une enquête criminelle.

L’Ukraine a nié être à l’origine des explosions et a suggéré qu’il pourrait s’agir d’une provocation russe, bien que des sources anonymes aient suggéré que le SBU (service de sécurité ukrainien) était à l’origine de l’incident.

Le trafic sur le pont de Kertch reliant la Russie à la Crimée, que la Russie a annexée en 2014, a été interrompu plus tôt après les explosions à l’aube. Des images de caméras de tableau de bord ont montré des conducteurs freinant brusquement.

Les habitants de Crimée ont été exhortés par les autorités à ne pas emprunter le pont.

Le pont supporte à la fois le trafic routier et ferroviaire et est une artère d’approvisionnement importante pour la guerre de la Russie en Ukraine.

Des vidéos et des images vérifiées par Sky News montrent que la route dans les deux sens a été endommagée.

Un si sévèrement, il s’est effondré. L’autre s’est détaché du reste du pont.

La principale ligne d’approvisionnement de Poutine endommagée

La voie ferrée semble être en bon état, tandis que l’absence de dommages aux barrières routières indique que l’explosion aurait pu se produire sous le pont.

Si le pont a été gravement endommagé, cela aura un impact significatif sur les lignes d’approvisionnement russes, selon George Barros, analyste à l’Institut pour l’étude de la guerre.

Président russe Vladimir Poutine le considère comme un projet d’infrastructure historique et, après des réparations à la suite d’une explosion l’année dernière, il y a conduit une Mercedes.

La Russie a accusé l’Ukraine d’une attaque contre le pont en octobre dernier, affirmant qu’elle avait été organisée par les services de renseignement militaires ukrainiens. L’Ukraine n’a admis qu’indirectement l’attaque des mois plus tard.