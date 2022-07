Deux morts après qu’un “hélicoptère artisanal” s’est écrasé et a pris feu en Floride

DEUX personnes sont mortes après qu’un gyrocoptère artisanal s’est écrasé et a pris feu.

La shérif du comté de Clay, Michelle Cook, a déclaré aux journalistes que juste après 10 heures du matin samedi, un accident s’est produit dans un champ privé près de la région de Melrose, en Floride.

Les députés du comté de Clay ont répondu samedi à un accident d’hélicoptère 1 crédit

L’autogire s’est écrasé dans ce terrain herbeux, selon les soldats. , 1 crédit

Elle a dit que le pilote avait héroïquement détourné l’avion pour l’empêcher de s’écraser dans une grange ou une maison.

L’hélicoptère était “mal mutilé et gravement brûlé”, a-t-elle déclaré.

Lors de l’impact, l’hélicoptère artisanal a pris feu. Cependant, il a été publié plus tard.

Les deux victimes se trouvaient dans l’hélicoptère au moment de l’accident.

Le témoin oculaire Alexis Kelly a déclaré à News4Jax qu’elle avait vu l’accident se produire.

“Je me tenais sur mon porche en fait et j’ai entendu quelque chose comme le moteur coupé au-dessus de moi, et j’ai levé les yeux et je ne pouvais pas vraiment voir, et j’ai couru jusqu’en haut de la route, et probablement cinq secondes au maximum c’était en train de tomber », a déclaré Kelly.

“Je n’aurais jamais pensé que j’en serais témoin.”

Elle a ajouté que sa grand-mère avait appelé le 911.

“Elle est très bouleversée”, a-t-elle ajouté, “je suis encore sous le choc.”

L’identité des victimes n’a pas encore été dévoilée.

Une enquête menée par la Florida Highway Patrol est en cours.

L’origine de l’hélicoptère n’est pas claire, mais CBS News a rapporté que les autorités ont déclaré qu’il semblait être fait maison.