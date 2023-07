Deux morts après des explosions sur le pont de Kertch reliant la Crimée à la Russie

Deux explosions ont endommagé le pont de Kertch reliant la Crimée à la Russie continentale, tuant deux personnes et fermant le principal conduit du trafic routier russe vers la péninsule annexée.

La liaison routière et ferroviaire fortement surveillée fait partie des projets d’infrastructure les plus importants et les plus prestigieux du Kremlin, et la seule liaison terrestre qui va directement de la Russie à la Crimée occupée.

L’attaque apparente est la deuxième fois que le pont est ciblé depuis que la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine et a suivi un décret de Vladimir Poutine visant à renforcer la sécurité afin de protéger la structure d’attaques potentielles.

Vidéo publiée par le pro-Kremlin Crimée 24 chenal, extrait du pont ferroviaire adjacent, montrait qu’une section du pont routier s’était cisaillée et s’inclinait vers la mer Noire.

Des explosions ont été signalées vers 3 heures du matin, heure locale, et des voitures se dirigeant vers le pont ont été arrêtées tôt lundi matin, après que le chef de l’administration sous contrôle russe en Crimée, Sergei Aksyonov, a déclaré qu’il y avait une « situation d’urgence » le 145e pilier du pont.

Le comité national antiterroriste russe a déclaré plus tard que l’attaque avait été menée par deux drones maritimes remplis d’explosifs envoyés par l’Ukraine. L’Ukraine n’a pas assumé la responsabilité de l’attaque du pont, qui est un symbole très détesté de l’occupation russe de la Crimée.

Un porte-parole des renseignements militaires ukrainiens, Andriy Yusov, a déclaré : « La péninsule est utilisée par les Russes comme une grande plaque tournante logistique pour déplacer des forces et des actifs profondément sur le territoire ukrainien. Bien sûr, tout problème logistique est une complication supplémentaire pour les occupants.

Le ministère russe des Transports a déclaré que la route avait été endommagée mais pas les piliers, minimisant le potentiel de réparations importantes.

Le service ferroviaire sur le pont parallèle a repris. Des milliers de Russes en vacances dans la péninsule annexée ont reçu l’ordre de ne pas tenter de traverser le pont et sont redirigés vers le territoire ukrainien occupé par la Russie, ce qui entraîne de vastes files d’attente aux points de contrôle.

01:18 Un pont clé reliant la Crimée occupée à la Russie frappé – reportage vidéo

Une mère et un père de la région russe de Belgorod emmenant leur fille de 14 ans en Crimée ont été tués dans l’explosion. La fille recevait des soins à l’hôpital mais ses blessures ne mettaient pas sa vie en danger, ont déclaré des responsables russes.

Plus tard lundi, la Russie a annoncé qu’elle suspendrait sa participation à un accord d’exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire. L’accord, négocié par l’ONU et la Turquie l’année dernière, visait à atténuer une crise alimentaire déclenchée par un blocus russe des ports ukrainiens qui avait gelé des millions de tonnes d’exportations de céréales dans le monde, en grande partie vers les pays en développement.

Le Royaume-Uni avait accusé la Russie d’avoir saboté l’accord avant l’attaque, réduisant considérablement les exportations de céréales de l’Ukraine ces derniers mois. L’accord devait expirer lundi.

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a imputé les dégâts à une attaque ukrainienne, qualifiant l’Ukraine de « structure d’État terroriste ».

Interrogé sur l’explosion de lundi matin, un porte-parole de la direction du renseignement militaire ukrainien a cité une déclaration précédente du chef de la direction, Kyrylo Budanov, disant : « Le pont est une structure superflue ».

Les médias ukrainiens et internationaux ont cité des sources anonymes suggérant que le service de sécurité intérieure ukrainien, ainsi que la marine, étaient responsables de l’attaque.

Si les dégâts ont été causés par une attaque, ce serait la deuxième fois que le pont est saboté. Cela fait suite à une tentative de coup d’État du groupe de mercenaires Wagner le mois dernier alors que des rapports indiquent que des commandants supérieurs sur le terrain sont démis de leurs fonctions en Ukraine.

Le pont a été construit sur les ordres de Poutine et inauguré par lui en 2018. C’est un lien clé pour acheminer des troupes, du matériel et des fournitures à la force d’invasion de Moscou en Ukraine.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour C’est l’Europe Newsletter hebdomadaire gratuite Les histoires et les débats les plus cruciaux pour les Européens – de l’identité à l’économie en passant par l’environnement « , »newsletterId »: »this-is-europe », »successDescription »: »Nous vous enverrons This is Europe chaque semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Dans le passé, Moscou s’est vanté de couches de protection, allant des derniers systèmes d’armes aux dauphins militaires. En octobre 2022, le lendemain du 70e anniversaire de Poutine, une explosion massive a détruit une section de la route en direction de l’Ukraine et englouti la liaison ferroviaire en flammes.

Kiev n’a pas initialement revendiqué cette attaque, mais plus tôt ce mois-ci, la vice-ministre de la Défense Hanna Maliar a marqué 500 jours depuis l’invasion de la Russie en reconnaissant dans un Poste de télégramme que l’Ukraine était derrière l’attentat au camion « pour casser la logistique russe ».

Après sa réparation, Poutine a conduit une Mercedes sur le pont vers la Crimée, soulignant l’importance qu’il accorde au projet.

Le pont de 19 km (12 milles) est le seul lien terrestre direct entre la Russie et la Crimée ; les ferries sont plus lents et, lorsque le temps hivernal frappe la mer Noire, ils peuvent ne pas être fiables.

Les ponts routiers et ferroviaires sont parallèles, avec une large travée suspendue au milieu pour permettre le passage des navires. Il a été une voie d’approvisionnement en nourriture, en carburant et autres fournitures pour les troupes russes envahissant le sud de l’Ukraine, et pour la base navale du port de Sébastopol, la base de la flotte moscovite de la mer Noire.

Lorsque le pont est fermé, la Russie peut toujours envoyer des fournitures en Crimée via l’Ukraine occupée, le long de la route côtière à travers les ruines de Marioupol, au bord de la mer d’Azov, mais c’est une route plus longue et présente une cible moins difficile pour les forces ukrainiennes que le pont fortement gardé. .

Cependant, il ne semble pas que le pont ferroviaire, principal conduit d’approvisionnement militaire russe vers la Crimée, ait été considérablement endommagé.

« Le pont du détroit de Kertch est un objet important sur le plan logistique », a écrit sur Twitter George Barros, analyste du groupe de réflexion américain Institute for the Study of War, après les premiers rapports d’explosions sur le pont.

« La Russie n’aura qu’une seule ligne d’approvisionnement terrestre – l’autoroute côtière sur la mer d’Azov – pour soutenir (ou évacuer) ses dizaines de milliers de soldats à Kherson et en Crimée occupées si l’UKR parvient à dégrader/détruire le pont. »

Le pont a également été la principale route empruntée par les civils russes se rendant en Crimée pour des vacances, apparemment non découragés par une série d’attaques ukrainiennes contre des cibles militaires russes là-bas, notamment une base aérienne et des navires de guerre.

La Crimée a toujours été populaire auprès des touristes russes. Le nombre de visiteurs a augmenté après que l’invasion de l’Ukraine en 2022 a rendu plus difficile pour eux de voyager dans les pays occidentaux, et la machine de propagande de Moscou a doublé l’affirmation historiquement inexacte selon laquelle la Crimée était russe depuis des siècles.