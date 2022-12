Deux morts alors qu’un incendie dévastateur déchire la maison avec des voisins évacués de la scène

DEUX personnes sont mortes après qu’un incendie dévastateur a ravagé une maison avec des voisins également évacués.

Les services d’urgence de l’ouest du Pays de Galles ont été appelés pour signaler un incendie aux premières heures de dimanche, vers 1h30 du matin.

Deux personnes sont mortes dans l’incendie d’une maison dans le Pembrokeshire Crédit : BBC

Plusieurs propriétés voisines à St Dogmaels, Pembrokeshire, ont été évacuées en conséquence et une enquête est en cours pour découvrir la cause de l’incendie.

Une porte-parole de la police de Dyfed-Powys a déclaré: “Les dommages à la propriété ont été importants et, malheureusement, nous pouvons confirmer que deux personnes sont mortes sur les lieux.

“Nos pensées vont à leur famille et à leurs amis en ce moment tragique.

“On ne pense pas que quelqu’un d’autre se trouvait sur la propriété, mais des examens sont en cours.

“Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l’incendie, avec des enquêteurs des services d’incendie et de sauvetage du centre et de l’ouest du pays de Galles et des enquêteurs sur les lieux du crime de la police de Dyfed-Powys susceptibles d’être à la maison pendant encore plusieurs heures.”

Un certain nombre de propriétés voisines ont été évacuées lors de l’incident.

“Ceux qui vivent le plus près de la maison touchée resteront déplacés jusqu’à ce que les pompiers soient certains qu’ils peuvent revenir en toute sécurité”, a ajouté la porte-parole.

“Nous tenons à remercier les membres de la communauté et les entreprises locales pour le soutien qu’ils ont offert tout au long de l’incident.”