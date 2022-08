Deux morts, 19 blessés dans des affrontements à Bagdad – médias

Washington a nié que son ambassade dans la capitale irakienne ait été évacuée au milieu du chaos

Deux personnes ont été tuées et 19 blessées lors d’affrontements entre les forces de sécurité et des partisans de l’influent religieux chiite Moqtada al-Sadr près du palais républicain de Bagdad, a rapporté Sky News Arabia, citant des sources médicales irakiennes. Le département d’État américain a démenti les informations selon lesquelles son ambassade aurait été évacuée.

Les morts ont eu lieu “au milieu” de la zone verte fortifiée, où se trouvent le palais et l’ambassade des États-Unis, ont déclaré les sources médicales à Sky News Arabia. Plus tôt, des centaines de manifestants avaient abattu des barrières en béton et pris d’assaut le palais. Cela s’est produit après qu’al-Sadr a annoncé sa démission de la politique après des mois de tentatives infructueuses pour former un gouvernement face à l’opposition de factions chiites alliées à l’Iran.

Peu de temps avant que la nouvelle des victimes n’éclate, l’agence de presse AFP a rapporté que des coups de feu pouvaient être entendus résonner au-dessus de la zone verte. Ce coup de feu peut être entendu dans des séquences vidéo de la scène.

#RUPTURE Des coups de feu entendus dans #Bagdad lors d’affrontements entre partisans de Sadr et partisans de milices soutenues par l’Iran pic.twitter.com/F5OYHFGz63 – Guy Elster (@guyelster) 29 août 2022

L’armée irakienne a répondu à la violation du palais en déclarant un couvre-feu dans toute la ville, alors que des renforts militaires étaient dépêchés pour faire face aux foules de loyalistes d’al-Sadr qui affluaient dans la zone verte. Des canons à eau ont été utilisés pour repousser les manifestants et des batailles en cours entre les agents de sécurité et les manifestants ont été signalées.

Mustafa al-Kadhimi, Premier ministre intérimaire irakien et allié d’al-Sadr, a appelé la foule à se retirer de la zone. Sky News Arabia a rapporté que certains des manifestants ont commencé à quitter la zone verte peu de temps après, avant d’essayer d’y entrer à nouveau.

Autrefois le centre névralgique de l’occupation américaine, la zone verte abrite toujours plusieurs ambassades étrangères et organisations internationales, et les sièges sociaux des gouvernements irakiens successifs après l’invasion y ont été basés.

Alors que la zone sombrait dans le chaos, des séquences vidéo ont capturé un hélicoptère décollant du toit de ce qui semblait être l’ambassade des États-Unis – une scène rappelant le retrait chaotique américain de Kaboul en août dernier. Plusieurs rapports non confirmés suggéraient que le personnel était évacué de l’ambassade, bien que le département d’État ait déclaré à Fox News que ces rapports étaient “faux.”

Dans un communiqué publié lundi soir, la mission diplomatique américaine en Irak a déclaré qu’il était “préoccupé par l’escalade des tensions et exhorte toutes les parties à rester pacifiques”.

Les luttes intestines entre le bloc politique d’al-Sadr et l’Alliance-cadre de coordination – un bloc chiite allié à l’Iran – ont empêché l’ecclésiastique de former un gouvernement après avoir remporté 73 sièges sur les 329 sièges de la législature irakienne l’année dernière. Al-Sadr, un critique virulent de l’influence étrangère en Irak, a cherché à exclure le cadre de coordination d’un gouvernement potentiel, incitant ce dernier à tenter de former son propre gouvernement.

Les partisans d’Al-Sadr occupent le parlement irakien depuis fin juillet pour empêcher une telle issue, et le religieux a appelé à la dissolution du parlement et à de nouvelles élections.