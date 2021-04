Des stades de football aux terrains de cricket, les sites sportifs en Angleterre sont restés silencieux pendant deux minutes, des brassards noirs ont été mis et des drapeaux abaissés à la moitié du personnel alors que la mort du prince Philip était célébrée vendredi.

La famille royale et le gouvernement ont déclaré aux autorités sportives que les événements pourraient se poursuivre après la mort du mari de la reine Elizabeth II, âgé de 99 ans.

Mais la BBC a pris la décision de supprimer un match de football féminin anglais contre la France de l’une de ses chaînes de télévision. Le match a été remplacé par des graphiques indiquant aux téléspectateurs que la programmation sur BBC 4 avait été suspendue et de passer à d’autres chaînes diffusant des informations tandis que le montage international ne serait disponible que sur des services interactifs et en ligne.

Le seul match de Premier League de vendredi – Fulham contre Wolverhampton à Londres – était toujours télévisé sur une chaîne d’abonnement BT Sport. La Premier League a initialement annoncé son intention de maintenir une minute de silence, mais une minute supplémentaire a ensuite été ajoutée au silence sur la base des conseils du gouvernement pour tous les matches du week-end.

Philip a occupé des postes dans des organismes sportifs tout au long de sa vie, notamment en tant que président de l’Association anglaise de football et pendant 22 ans en tant que président de la Fédération équestre internationale qu’il a utilisé pour développer de nouvelles compétitions.

«Le sport britannique a perdu l’un de ses avocats les plus forts et, à l’occasion, les plus audacieux», a déclaré le président de World Athletics, Sebastian Coe. «Il avait une vision sans faille du rôle du sport dans tous nos quartiers. Cette croyance nous manquera. »

Philip était un joueur de cricket passionné et il a servi deux sorts en tant que président du Marylebone Cricket Club, basé au Seigneur, considéré comme le gardien des lois du jeu. Il a remis le trophée Lord’s Taverners ECB au champion de cricket anglais pendant 43 ans jusqu’à sa retraite de ses fonctions royales en 2017.

«Nous lui devons une grande dette pour son soutien et sa passion pendant de nombreuses décennies», a déclaré le président du Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles, Ian Watmore.

Des matchs de cricket du comté étaient en cours lorsque sa mort a été annoncée par le palais de Buckingham à midi et un silence de deux minutes a eu lieu avant les séances de jeu de l’après-midi dans des lieux sans fans en raison de la pandémie.

L’hippodrome d’Aintree, en grande partie vide, est également resté silencieux avant la deuxième journée de course du Grand National. Philip était membre honoraire du Jockey Club et assistait à des courses phares pour accompagner sa femme propriétaire de chevaux. Au Royal Ascot en 2012, il a remis le trophée à la reine après l’un de ses plus grands succès avec Estimate remportant les Queen’s Vase Stakes.

«Ce fut un moment spécial, probablement pour Sa Majesté, mais aussi pour les courses de chevaux», a déclaré le 20 fois champion jockey AP McCoy, qui se souvenait également avoir passé du temps avec Philip au château de Windsor. «C’était un homme très intéressant et un très bon joueur de polo dans sa jeunesse. Il était vraiment passionné par la conduite en calèche et très bon aussi.

Les jockeys d’Aintree portaient des brassards noirs comme les footballeurs étaient invités à le faire tout au long du week-end dans les ligues professionnelles d’Angleterre, y compris la Premier League, et pour le match international féminin de l’Angleterre contre le Canada – où la reine est également chef de l’État.

La nouvelle de la mort de Philip a été annoncée alors que le manager de Tottenham, Jose Mourinho, donnait une conférence de presse.

«Je voudrais exprimer mes condoléances à la famille royale et, pour être très honnête, dire que j’ai le plus grand respect pour la famille royale», a déclaré le Portugais. «Je crois que ce n’est pas seulement ce pays qui va partager ces sentiments parce que je ne suis pas anglais, et je sais que beaucoup comme moi, nous avons le plus grand respect.

