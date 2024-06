Deux ministres israéliens d’extrême droite menacent de renverser le gouvernement s’il accepte le plan de paix de Biden

CNN

Deux ministres israéliens d’extrême droite ont menacé de démissionner et de renverser la coalition gouvernementale du Premier ministre Benjamin Netanyahu s’il acceptait un accord. proposition de paix présenté par le président américain Joe Biden.

Biden a dévoilé vendredi ce qu’il a qualifié de proposition israélienne en trois phases pour mettre fin au conflit à Gaza, qui associerait la libération des otages à un « cessez-le-feu total et complet ».

Lors d’un discours à la Maison Blanche, Biden a déclaré que le Hamas était dégradé à un point tel qu’il ne pouvait plus mener le type d’attaque observée le 7 octobre et qui a déclenché la guerre actuelle à Gaza.

« Il est temps que cette guerre prenne fin », a-t-il déclaré, ce qui indique clairement que – pour lui – les objectifs de guerre d’Israël ont été atteints.

Mais les deux membres d’extrême droite les plus éminents du gouvernement israélien, le ministre des Finances Bezalel Smotrich et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, ont clairement indiqué qu’ils rejetaient un cessez-le-feu immédiat. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a également signalé qu’il n’était pas prêt non plus, jetant le doute sur la proposition de Biden.

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, Smotrich a déclaré qu’il avait « clairement fait comprendre » à Netanyahu qu’il ne « ferait pas partie d’un gouvernement qui accepterait les grandes lignes proposées et mettrait fin à la guerre sans détruire le Hamas et rendre tous les otages ».

Smotrich a exigé que les combats se poursuivent jusqu’à « la destruction du Hamas et le retour de tous les otages », ainsi que la « création d’une réalité sécuritaire complètement différente à Gaza et au Liban ».

Le ministre de la Sécurité nationale Ben Gvir a quant à lui qualifié l’accord d’« imprudent » et de « victoire du terrorisme », ainsi que de danger pour la sécurité d’Israël.

« Si le Premier ministre met en œuvre cet accord irresponsable dans les conditions publiées aujourd’hui, qui signifient la fin de la guerre et l’abandon de l’élimination du Hamas, Otzma Yehudit dissoudra le gouvernement », a-t-il déclaré, faisant référence au parti d’extrême droite. il dirige et qui contribue à soutenir la majorité de Netanyahu au parlement.

Biden avait fait allusion aux tensions au sein du gouvernement israélien dans son discours, appelant directement les Israéliens ordinaires à exprimer leur soutien.

« Je sais qu’il y a ceux en Israël qui ne seront pas d’accord avec ce plan et appelleront à la poursuite de la guerre indéfiniment. Certains, certains font même partie de la coalition gouvernementale », a-t-il déclaré.

La proposition verrait d’abord la libération des otages et le retrait d’Israël de « toutes les zones peuplées de Gaza », pour finalement aboutir à un plan de reconstruction de Gaza, qui a été laissée en ruines à cause des combats.

Le plan a été largement salué, l’ONU et d’autres puissances internationales exhortant Israël et le Hamas à l’accepter. Le Hamas a déclaré qu’il considérait le plan « positivement » et qu’il était prêt « à traiter de manière positive et constructive toute proposition basée sur un cessez-le-feu permanent ».

Mais moins d’une heure après que Biden ait détaillé la proposition, Netanyahu a insisté sur le fait qu’Israël ne mettrait pas fin à la guerre à Gaza tant qu’il n’aurait pas atteint tous ses objectifs, y compris la destruction du Hamas.

La mesure dans laquelle Netanyahu est d’accord avec le plan n’est pas claire, car le communiqué indique également que les « grandes lignes exactes » de la proposition israélienne permettent à Israël de « maintenir ces principes ».

Netanyahu fait face à des pressions qui ne viennent pas seulement de sa propre coalition. Samedi, les manifestants sont de nouveau descendus dans la rue pour exiger sa démission et des élections anticipées.

Le chef de l’opposition israélienne, Yair Lapid, a proposé de soutenir Netanyahu en acceptant la proposition et a condamné les commentaires de Smotrich et Ben Gvir.

« Les menaces de Ben Gvir et de Smotrich sont la négligence de la sécurité nationale, des otages et des habitants du nord et du sud », a-t-il déclaré.

« C’est le gouvernement le pire et le plus imprudent de l’histoire du pays. Pour eux, il y aura ici une guerre éternelle, zéro responsabilité, zéro gestion, un échec complet.

Le gouvernement de Netanyahu fait face à des appels internationaux croissants pour mettre fin à la guerre à Gaza alors que le conflit approche de son neuvième mois.

La guerre a été déclenchée par les attaques du Hamas contre des civils israéliens le 7 octobre, qui ont fait environ 1 200 morts et plus de 200 personnes prises en otages. Depuis lors, la campagne israélienne à Gaza a tué plus de 36 000 personnes.