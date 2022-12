Deux minéraux jamais vus auparavant découverts dans une météorite en Somalie en Afrique de l’Est

Des chercheurs canadiens ont découvert deux nouveaux minéraux dans une météorite qui a atterri en Somalie, en Afrique de l’Est, en 2020. La météorite El Ali de 15 tonnes est la neuvième plus grande roche céleste trouvée sur Terre et mesure plus de 2 mètres de large. Une tranche de 70 grammes de cette roche a été envoyée à la collection de météorites de l’Université de l’Alberta. Ici, les chercheurs ont effectué des tests à la suite desquels ils ont découvert de nouveaux minéraux à la surface de la roche. Selon la déclaration de l’université, les nouveaux minéraux ont été nommés elaliite, d’après le météore, et elkinstantonite, d’après Lindy Elkins-Tanton, directrice générale de l’Initiative interplanétaire de l’Arizona State University. Les chercheurs espèrent avoir identifié un troisième nouveau minéral, qui est actuellement à l’étude.

Le Dr Chris Herd, professeur au Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère de l’Université de l’Alberta, a déclaré : « Chaque fois que vous trouvez un nouveau minéral, cela signifie que les conditions géologiques réelles, la chimie de la roche, étaient différentes de ce qui avait été trouvé auparavant. ” Il a souligné que dans la météorite, les chercheurs ont deux minéraux officiellement décrits qui sont “nouveaux pour la science”.

Herd a déclaré que les chercheurs effectueront d’autres tests sur les minéraux pour mieux comprendre les conditions à l’intérieur de la météorite lors de sa formation. Si plus d’échantillons pouvaient être prélevés sur la météorite, il y a aussi la possibilité de découvrir d’autres minéraux uniques, ce qui pourrait conduire à de nouvelles utilisations sur notre planète.

“Chaque fois qu’un nouveau matériau est connu, les scientifiques des matériaux sont également intéressés en raison des utilisations potentielles dans un large éventail de choses dans la société”, a déclaré Herd.

Cependant, selon un rapport de Live Science, les perspectives scientifiques futures de la météorite semblent difficiles. En effet, la météorite a maintenant été déplacée vers la Chine, à la recherche d’un acheteur potentiel. Sa vente pourrait limiter l’accès des chercheurs à la roche spatiale pour enquête.

