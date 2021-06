Deux millions de personnes frappées par un long Covid alors que le gouvernement met en garde contre l’impact à long terme de la pandémie sur la santé

DEUX millions de Britanniques ont eu longtemps Covid, selon une étude.

Quatre personnes sur dix qui avaient souffert de symptômes de Covid à un moment donné pendant la pandémie ont déclaré qu’elles avaient duré trois mois ou plus.

Cela équivalait à environ six pour cent de la population et le fait d’être une femme, une fumeuse, une obèse ou une vieillesse rendait plus probable qu’une personne se sente malade pendant une longue période.

La fatigue, l’essoufflement et les douleurs musculaires étaient les effets les plus courants.

Le professeur Paul Elliott, un scientifique de l’Imperial College de Londres qui a dirigé l’étude, a déclaré que cette maladie mystérieuse est « un défi majeur pour les services de santé ».

Et les chercheurs ne comprennent toujours pas parfaitement à quel point le corps se remet du virus à long terme.

Dans l’étude, le nombre de personnes ayant déclaré avoir encore des symptômes a atteint un «plateau» après 12 semaines, ce qui signifie que ces personnes ont vu leurs problèmes de santé perdurer encore plus longtemps.

La plupart des gens qui pensaient avoir attrapé le virus ne se sont pas sentis bien pendant au moins un mois.

Le ministère de la Santé s’est engagé à investir 50 millions de livres sterling dans la recherche sur le long Covid Crédit : Getty

Le professeur Elliott a déclaré: «Ce qui est rassurant, c’est que la plupart des gens se sont améliorés en quatre semaines et beaucoup plus se sont améliorés en 12 semaines.

« Mais il y a un groupe de personnes qui continuent d’avoir des symptômes persistants. »

Le ministère de la Santé s’est engagé à investir 50 millions de livres sterling dans la recherche sur le long Covid, en plus de donner 30 millions de livres sterling aux médecins pour les aider à faire face aux personnes qui en souffrent.

L’étude était une enquête menée auprès de 500 000 adultes au Royaume-Uni entre septembre et février. Au total, 4,65 millions de personnes ont été testées positives au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie.