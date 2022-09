Deux millions de personnes en deuil devraient descendre à Londres pour les funérailles de la reine avec quatre milliards à regarder à la télévision

PLUS de deux millions de personnes en deuil devraient descendre dans la capitale pour les funérailles de la reine – tandis que plus de quatre milliards les regarderont à la télévision.

On s’attend à ce que ce soit l’événement le plus fréquenté de l’histoire britannique – et le plus regardé à la télévision.

Plus de deux millions de personnes en deuil devraient descendre dans la capitale pour les funérailles de la reine Crédit : PA

Des personnes en deuil plantent une tente à Westminster Crédit : AFP

Des centaines de fans royaux dévoués installaient un camp près du palais de Buckingham

Les funérailles d’État de demain – qui commencent à 11 heures du matin – ont également déclenché la plus grande opération de sécurité jamais organisée au Royaume-Uni, avec plus de 15 000 policiers en service.

Hier, le roi Charles a visité le QG des opérations spéciales du Met à Lambeth, dans le sud de Londres, où les officiers planifient cette journée mémorable.

Il a dit que c’était « encourageant » que tout se déroule comme prévu, ajoutant : « C’est bien de savoir où tout se passe. C’est la plaque tournante absolue, n’est-ce pas ? »

Hier soir, des centaines de fans royaux dévoués installaient un camp près du palais de Buckingham pour assurer des positions de choix pour le cortège funèbre.

Le centre commercial était jonché de tentes, de sacs de couchage et de couvertures gardant les personnes en deuil enveloppées dans le froid.

L’une, Kara Jennings, 52 ans, dont la nan travaillait pour Sa Majesté en tant que femme de ménage, a déclaré: «Je suis ici pour rendre hommage à notre incroyable reine, qui nous a rendu service toute une vie. C’est super de voir autant de monde déjà ici. Nous partageons des histoires et nous nous faisons des amis.

Bernadette Christie, 68 ans, avait voyagé depuis l’Alberta, au Canada.

Elle a déclaré: «Nous savons tous qui est la reine – notre grand-mère. Je ne pense pas que nous serons jamais totalement préparés pour ses funérailles. Il y aura des larmes qui couleront.

Une autre personne en deuil, Sarah Payne, 49 ans, a déclaré: «La reine a tant fait pour le pays et le Commonwealth.

“Être ici est le moins que nous puissions faire après tout ce qu’elle a fait pour nous.

“J’étais ici pour le jubilé de platine en juin, le jubilé de diamant en 2012 et j’ai fait tous les Trooping the Colour.”

Les experts pensent que les foules seront de cinq à huit personnes des deux côtés de la route pour la procession de 1,7 mile – d’abord de Westminster Hall à l’abbaye de Westminster, puis à Wellington Arch.

Plus de deux millions de personnes devraient se rassembler à Londres.

Le professeur Keith Still, expert en sécurité des foules, a déclaré: “C’est un baromètre du sentiment public.”

Parmi les spécialistes de la police en service, il y aura des plongeurs, des maîtres-chiens, des flics à cheval, des motards et des préposés aux armes à feu.

Des soldats SAS sous couverture seront là, avec des forces spéciales prêtes à boucler Londres en cas d’incident majeur, tandis qu’une zone d’exclusion aérienne sera établie.

Plus de la moitié de la population mondiale devrait assister aux funérailles nationales, les premières en Grande-Bretagne depuis celles de Sir Winston Churchill en 1965.

Carolina Beltramo, analyste chez WatchTVAbroad.com, a déclaré que “pas moins de 4,1 milliards de personnes” devraient regarder la reine se reposer.

“Le plus grand événement télévisé en direct de l’histoire”

Elle a ajouté: «Tel est l’amour et l’admiration pour la reine Elizabeth II dans le monde que ses funérailles sont destinées à être le plus grand événement télévisé en direct de l’histoire.

«Des générations de personnes à travers le monde n’auraient pas été en vie la dernière fois que la pompe et l’apparat ont été vus à cette échelle.

« Bien que ce soit une occasion triste, on peut leur pardonner d’être captivés par un spectacle qui résonne à travers l’histoire.

“Pour cette seule raison, ils seront attirés par des milliards pour assister à l’aube de cette nouvelle ère.”

L’envoi de la reine demain devrait éclipser le moment où Muhammad Ali a allumé la torche olympique lors de la cérémonie d’ouverture d’Atlanta – regardée par 3,6 milliards de personnes dans le monde.

Plus de 650 millions de personnes, soit 94 % des téléspectateurs, ont vu Neil Armstrong marcher sur la Lune en 1969.

Les funérailles de la princesse Diana en 1997 ont été vues par 2,5 milliards de personnes.

Au Royaume-Uni, la couverture télévisée de demain pourrait battre le record absolu de 32,3 millions de personnes qui ont vu l’Angleterre remporter la Coupe du monde de 1966.

Les funérailles de Diana sont tombées juste en deçà du record, à 32,1 millions.

L’annonce de la mort de la reine a attiré une audience totale de près de 30 millions sur toutes les chaînes de télévision de la BBC et iPlayer tout au long du 8 septembre.