Deux militants pour le climat interrompent le match de Wimbledon en dispersant des confettis orange et des pièces de puzzle sur l’herbe

Deux militants pour le climat ont interrompu le match du premier tour entre la 21e tête de série Grigor Dimitrov et le qualifié japonais Sho Shimabukuro à Wimbledon 2023. C’était une scène bizarre mercredi alors que deux personnes sont entrées sur le court 18 et ont interrompu un match en dispersant des confettis orange et des pièces de puzzle sur le herbe.

Un homme s’est assis près du filet et a enlevé sa veste tandis qu’une femme était escortée par des fonctionnaires. Ils portaient des T-shirts de Just Stop Oil – un groupe de protestation qui veut que le gouvernement britannique arrête les nouveaux projets pétroliers, gaziers et charbonniers.

Un fan a crié « Sortez du terrain » alors que les spectateurs huaient et se moquaient.

Le groupe a publié une déclaration confirmant qu’il était derrière la manifestation.

« Les supporters ont lancé des paillettes de confettis orange et des pièces de puzzle respectueuses de l’environnement sur le terrain, avant d’être expulsés », a-t-il déclaré.

« Le jeu a été brièvement retardé pendant que les maréchaux reprenaient les morceaux. »

Simon Milner-Edwards, 66 ans, qui a participé à l’action, a déclaré dans le communiqué : « Je suis ici pour mes petits-enfants et pour tous les autres.

« Je ne suis pas prêt à laisser nos politiciens tout détruire et à laisser la prochaine génération recoller les morceaux. »

Un porte-parole du All England Club a déclaré: « Suite à un incident survenu sur le court 18, deux personnes ont été arrêtées pour suspicion d’intrusion aggravée et de dommages criminels et ces personnes ont maintenant été expulsées du terrain.

« Le jeu sur le terrain a été temporairement interrompu et, suite à une suspension de jeu due à un retard de pluie, le jeu est sur le point de reprendre. »

Les chefs de Wimbledon ont renforcé la sécurité à la suite de manifestations ailleurs.

Trois manifestants de Just Stop Oil ont couru sur le sol lors du deuxième test de cricket Ashes à Lord’s la semaine dernière, saupoudrant la poudre orange du groupe.

Il y a eu des manifestations similaires lors du récent championnat du monde de snooker et de la finale de rugby de la Premiership anglaise, tandis que le groupe a également ciblé des matchs de Premier League.

L’ancien numéro quatre mondial Tim Henman, qui siège au conseil d’administration du All England Club, a déclaré qu’il était difficile de garantir que des manifestations n’auraient pas lieu.

« Vous vous préparez du mieux que vous pouvez », a-t-il déclaré à la BBC. « De toute évidence, le défi lorsque plus de 35 000 personnes viennent sur votre terrain et que vous avez 18 terrains de jeu, ce n’est pas facile.

« Il sera donc important que tout le monde comprenne les faits et d’où viennent ces personnes, mais c’est frustrant.

« Nous avons eu assez de perturbations avec la météo. Obtenir une perturbation comme celle-là aussi est décevant. »

(Avec entrées AFP)