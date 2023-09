Deux migrants centraméricains meurent au Mexique près de la frontière du Texas après avoir tenté de monter à bord d’un train en marche

Les corps d’un Hondurien et d’un Salvadorien ont été retrouvés près de la frontière texane à Coahuila, au Mexique, selon les autorités.

Les migrants centraméricains tentaient probablement de rejoindre les États-Unis, mais sont morts en tentant de monter à bord d’un train en marche.

Le nombre de migrants tentant de monter à bord des trains de marchandises au Mexique a récemment augmenté, ce qui a incité certains opérateurs à suspendre les services ferroviaires en raison des inquiétudes croissantes concernant les décès et les blessures des migrants.

Deux migrants du Honduras et du Salvador sont morts mercredi en tentant de monter à bord d’un train en marche dans l’État de Coahuila, au nord du Mexique, ont annoncé les autorités.

Le département de la sécurité publique de Coahuila a déclaré que les corps de deux migrants de sexe masculin, âgés de 22 et 23 ans, avaient été retrouvés mercredi matin le long de la voie ferrée près de la ville d’Escobedo, à environ 150 kilomètres de la frontière du Texas.

Ces décès sont les derniers d’une série d’accidents impliquant des migrants d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud voyageant vers le nord à travers le Mexique à bord d’un réseau de trains connu collectivement sous le nom de « La Bête » dans le but d’atteindre la frontière américaine.

Le Mexique réprime les migrants qui nous arrivent à bord d’un train de marchandises connu sous le nom de « la bête »

Un afflux soudain de migrants la semaine dernière a déclenché la fermeture d’un poste frontière américain et contraint la plus grande compagnie ferroviaire du Mexique à suspendre des dizaines de trains de marchandises.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a déclaré mercredi que son bureau inviterait une dizaine de ministres des Affaires étrangères des pays d’où, selon lui, sont originaires la plupart des migrants.

López Obrador a déclaré que la réunion, qui devrait avoir lieu dans les 10 prochains jours, est une invitation à créer un « plan d’aide conjoint » entre ces pays et le Mexique.

« Nous devons parvenir à un accord. Ce n’est pas seulement une question mexicaine, c’est une question structurelle », a-t-il déclaré. Sans préciser quels pays seront présents, il a évoqué « un flux de migrants en provenance du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua, de l’Equateur, du Venezuela, de Cuba (et) de Colombie ».

Alors que le désespoir grandit pour atteindre la frontière américaine, le Mexique est en passe de battre un nombre record de demandes d’asile cette année. Selon le directeur de l’agence mexicaine pour les réfugiés, les demandes pourraient atteindre 150 000 d’ici la fin de l’année, bien au-dessus du record de 129 000 établi en 2021.

La semaine dernière, Ferromex, le plus grand opérateur ferroviaire concessionnaire du Mexique, a temporairement interrompu son service dans le nord du pays, citant une « demi-douzaine de cas regrettables de blessures ou de décès » parmi les migrants empruntant des wagons de marchandises ces derniers jours.

Dans le même communiqué, la compagnie a noté « une augmentation significative du nombre de migrants » et a spécifiquement mis en garde contre le « grave danger » de monter à bord des trains en mouvement.

Malgré les avertissements et les services annulés, des milliers de migrants continuent d’attendre au bord des voies et dans les gares de triage du nord du Mexique. Ferromex a déclaré que la semaine dernière, 1 500 personnes étaient rassemblées et attendaient dans la ville de Torreon, Coahuila, à environ 177 miles au sud-ouest de l’endroit où les deux corps ont été retrouvés mercredi.