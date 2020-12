Deux mères dont les filles ont été assassinées par leurs ex-petits amis ont uni leurs forces pour tenter de changer la loi sur les peines de prison.

Ellie Gould, 17 ans, et Poppy Devey Waterhouse, 24 ans, ont toutes deux été brutalement poignardées par d’anciens partenaires.

Les deux décès impliquaient des couteaux de cuisine qui ont été trouvés sur les lieux du meurtre – ce qui, selon les mères des victimes, aurait pu réduire les peines de prison.

Les directives actuelles indiquent que si le tueur apporte une arme sur les lieux, il devrait être emprisonné plus longtemps.

Carole Gould et Julie Devey font maintenant campagne pour des peines plus longues pour l’utilisation d’armes déjà présentes.

Mme Devey a déclaré à la BBC: « Comment son meurtrier peut-il être considéré comme moins violent, moins dangereux, comme quelqu’un qui a poignardé quelqu’un une ou deux fois qu’ils ne savent pas, dans le parc? »

Mme Gould a ajouté: « Ces cas … se produisent tout le temps, et pourtant le gouvernement n’est tout simplement pas intéressé à changer la peine pour que la punition corresponde au crime. »

Ellie a été assassinée à son domicile de Calne, dans le Wiltshire, en mai de l’année dernière par Thomas Griffiths après avoir rompu leur relation.

Le tueur, aujourd’hui âgé de 18 ans, a été condamné à 12 ans et demi après avoir poignardé son ex-petite amie 13 fois dans le cou.

Poppy, originaire de Frome, Somerset, a été assassinée par son ancien petit ami Joe Atkinson en 2018.

Carole Gould (photo) et Julie Devey font maintenant campagne pour des peines plus longues pour avoir utilisé des armes déjà sur les lieux du crime

Elle a été tuée dans un appartement à Leeds, dans le Yorkshire, où elle a subi environ 70 blessures au couteau sur tout le corps.

Atkinson, 25 ans, a été condamné à un minimum de 15 ans et 310 jours derrière les barreaux.

Les deux meurtres impliquaient des couteaux de cuisine qui se trouvaient déjà chez les filles.

Les lignes directrices actuelles stipulent que si une arme est amenée sur les lieux d’un meurtre, le point de départ d’une peine est de 25 ans – mais pour les autres infractions, il est de 15 ans.

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré: « Tout meurtre est passible à juste titre d’une peine d’emprisonnement à perpétuité et il appartient aux juges de décider de la peine d’emprisonnement minimale. »

Les Amis d’Ellie avaient précédemment lancé une campagne pour rendre les cours d’autodéfense obligatoires à l’école après sa mort.

L’idée a été débattue au Parlement mais est depuis bloquée suite à l’épidémie de coronavirus.

En septembre, Mme Gould a déclaré qu’elle savait au moment où elle avait appris la nouvelle de la mort de sa fille que contrôler Griffiths était le tueur.

Le père d’Ellie, Matthew, 52 ans, est revenu du travail à l’heure du déjeuner pour trouver le corps sans vie de sa fille gisant sur le sol de la cuisine dans une mare de sang.

S’adressant au nouveau podcast, Real Fix, qui présente des histoires vraies extraordinaires, elle a déclaré: « Le week-end précédent [her death] elle m’a dit qu’il l’avait harcelée pour qu’elle aille constamment chez lui.

« Elle m’a dit qu’il avait agi bizarrement cette semaine-là et qu’il la contrôlait assez quand elle n’était pas avec lui.

« Le jour où elle a été tuée, elle était à la maison en train de réviser en attendant que son amie vienne la chercher pour l’emmener à son cours d’histoire.

«Mon mari Matthew est rentré le premier à la maison et m’a appelé de manière hystérique. Il a dit que je devais rentrer à la maison, car Ellie avait eu un terrible accident.

« J’ai sauté dans la voiture et j’ai eu toutes ces pensées qui me traversaient la tête, puis une voiture de police a filé devant moi avec les sirènes allumées.

« Il y avait tellement d’ambulances et de voitures de police à l’extérieur de la maison que j’ai dû me garer dans la rue et j’ai sprinté dans l’allée pour trouver Matt sanglotant.

Et l’année dernière, le jour où Atkinson a été emprisonné, Mme Devey, affligée par le chagrin, a parlé dans des détails déchirants de la visite de l’appartement où Poppy a été poignardé à mort.

Elle a été soumise à une mort « longue et brutale » aux mains de son chéri universitaire Atkinson, qui avait également une maîtrise en mathématiques, dans l’appartement qu’ils partageaient à Leeds.

Atkinson a tué Poppy dans une attaque « alimentée par la jalousie » deux mois après avoir rompu leur relation de trois ans.

Dans une déclaration à impact émotionnel, Mme Devey a révélé comment elle « n’arrêtait pas de me gratter les mains sur le plancher où elle avait été laissée en hurlant » après avoir visité l’appartement imbibé de sang où elle est morte.

« Je voulais juste la ramasser et la sauver », a-t-elle ajouté. « Je me suis effondré sur le sol en sanglotant et en hurlant, j’ai continué à griffer le tapis en criant ‘non, non, non’. »

Son père en larmes, Rupert Waterhouse, a également parlé de la «grande douleur» de ne pas être «là pour ma fille quand elle avait le plus besoin de moi».

« Je ne pouvais embrasser son front froid que lorsqu’il était trop tard et lui dire que je l’aime », a-t-il déclaré, ajoutant comment Poppy avait été assassinée « par l’homme qu’elle aimait et en qui elle avait confiance ».

« L’éloquence et le témoignage incroyable » de chacun des membres de la famille de Poppy ont été salués par la famille de l’accusé, comme l’avocat d’Atkinson l’a dit: « Il n’y avait absolument aucun signe de personne sur ce qui pourrait arriver ».

Il a ajouté que c’était « un départ complet de tout ce qui avait défini ce joueur de 25 ans à ce jour ».