Deux membres de l’US Navy SEAL sont morts, dont un natif du Maryland

Dans l’obscurité de la nuit, dans la haute mer agitée au large des côtes somaliennes, des membres de l’équipe SEAL 3 de la marine américaine ont commencé à monter à bord d’un navire sans pavillon qui transportait des armes illicites de fabrication iranienne vers le Yémen. En tant qu’opérateur de guerre spécial de la marine de 2e classe Nathan Gage Ingram a commencé à grimper l’échelle sur le bateau, il a glissé, tombant dans un espace que les vagues avaient créé entre le navire et l’embarcation de combat des SEAL. Alors qu’il sombrait, Christopher J. Chambers, opérateur de guerre spéciale de la Marine de 1re classe, a sauté dans la brèche pour tenter de le sauver, selon des responsables américains familiers avec l’incident. C’était un acte instinctif, perfectionné par des années d’entraînement, un coéquipier allant à l’aide d’autrui. Mais alourdis par leurs gilets pare-balles, leurs armes et leur équipement lourd, les deux SEAL ont plongé dans les profondeurs de la mer d’Oman et sont morts, ont indiqué les responsables, qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour fournir des détails sur le raid du 11 janvier. alors que l’interdiction des armes au Yémen revêt une nouvelle urgence. Les Houthis basés au Yémen ont mené une campagne d’attaques de missiles et de drones contre des navires commerciaux et militaires dans la mer Rouge et le golfe d’Aden en raison de la guerre menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza. Et les frappes de représailles américaines n’ont jusqu’à présent pas dissuadé leurs assauts. La mission de recherche et de sauvetage de 11 jours visant à localiser les deux SEAL a été annulée dimanche et s’est transformée en un effort de récupération. Et lundi, la Marine a dévoilé leurs noms, après que ceux de leurs familles aient été informés. “Chris et Gage ont servi leur pays de manière désintéressée avec un professionnalisme inébranlable et des capacités exceptionnelles”, a déclaré le capitaine Blake Chaney, commandant du Naval Special Warfare Group 1, qui supervise l’équipe SEAL 3. “Cette perte est dévastatrice pour NSW, nos familles, les opérations spéciales. communauté et à travers le pays. ” À la Maison Blanche, le président Joe Biden a déclaré dans un communiqué que ” Jill et moi pleurons la mort tragique de deux des meilleurs Navy SEAL d’Amérique qui ont été perdus en mer alors qu’ils exécutaient une mission au large des côtes. côte de l’Afrique de l’Est la semaine dernière.” Il a déclaré que les SEAL représentent “le meilleur de notre pays, promettant leur vie pour protéger leurs compatriotes américains. Nos pensées vont aux membres de la famille, aux proches, aux amis et aux camarades de bord qui pleurent ces deux courageux Américains”. La 5e Flotte de la Marine mène une enquête sur l’incident. Cette enquête devrait examiner si les SEAL étaient correctement équipés et entraînés pour la mission, si les procédures ont été suivies et si les décisions concernant le calendrier et l’approbation du raid, y compris les conditions météorologiques et l’état de la mer. Selon les responsables, le des commandos lancés depuis l’USS Lewis B. Puller, une base maritime mobile, et ils étaient appuyés par des drones et des hélicoptères. Ils ont embarqué sur de petites embarcations de combat d’opérations spéciales conduites par un équipage de guerre spécial naval pour se rendre au bateau. C’est le type d’abordage pour lequel les SEAL s’entraînent régulièrement, et le transport d’armes illégales depuis l’Iran vers les Houthis basés au Yémen constitue une préoccupation constante, d’autant plus que les rebelles continuent de cibler les navires commerciaux dans la région. plus d’une douzaine de membres d’équipage. Ils ont finalement saisi toute une gamme d’armes de fabrication iranienne, notamment des composants de missiles de croisière et balistiques tels que des dispositifs de propulsion et de guidage et des ogives, ainsi que des pièces de défense aérienne, a indiqué le commandement central. Ce raid est la dernière saisie par la marine américaine et ses alliés de cargaisons d’armes destinées aux rebelles, qui ont lancé une série d’attaques menaçant désormais le commerce mondial dans la mer Rouge et le golfe d’Aden. Les composants de missiles saisis comprenaient des types probablement utilisés dans ces attaques. Chambers et Ingram, qui ont été affectés à une unité SEAL basée sur la côte ouest, « étaient des guerriers exceptionnels, des coéquipiers précieux et des amis chers à de nombreux membres de la communauté navale de guerre spéciale », a déclaré Chaney. Chambers, 37 ans, du Maryland, enrôlé dans le Navy en 2012 et a obtenu son diplôme de formation SEAL en 2014. Ses récompenses comprennent la médaille d’excellence de la Marine/Corps des Marines avec Combat « C » et trois médailles d’excellence de la Marine/Corps des Marines. Ingram, 27 ans, du Texas, s’est enrôlé en 2019 et a obtenu son diplôme de formation SEAL en 2021.Gov. Wes Moore a publié une déclaration sur la mort des SEAL, déclarant : « Le Maryland et la nation ont perdu un héros. L’opérateur spécial de première classe Christopher J. Chambers n’était pas seulement un distingué Navy SEAL, il était un véritable patriote dans tous les sens du terme. Il a risqué sa vie pour notre sûreté et notre sécurité, et nous n’oublierons jamais son sacrifice ultime dans l’exercice de ses fonctions. “Mon cœur se brise pour les amis et la famille des Special Operator Chambers, ainsi que pour tous ceux qui ont servi à ses côtés. Nous devons les garder dans nos pensées et nos prières. les proches de Special Operator Chambers et le public recevront les réponses qu’ils méritent après une enquête complète et approfondie sur cet incident. “Maryland Athletics a publié une déclaration sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, disant: “Maryland Athletics pleure la perte de Special Operator Chambers. Opérateur de première classe Christopher J. Chambers. Chris était diplômé de l’@UofMaryland en 2009 et a concouru dans l’équipe de natation Terrapin et a servi de mascotte Testudo pendant son séjour à College Park. “La Fondation Navy SEAL collecte des fonds pour aider à soutenir la famille de Chambers. .

