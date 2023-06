Deux membres de l’ARC portés disparus, deux secourus après un accident d’hélicoptère près de la rivière des Outaouais

L’Aviation royale canadienne est à la recherche de deux membres portés disparus à la suite de l’écrasement d’un hélicoptère militaire opérant dans l’est de l’Ontario tôt ce matin.

Le ministère de la Défense nationale a indiqué que quatre membres de l’Aviation royale canadienne se trouvaient à bord d’un hélicoptère CH-147 Chinook lorsque l’accident s’est produit après minuit près de la rivière des Outaouais près de Petawawa, en Ontario.

Le département dit qu’ils étaient à bord dans le cadre d’un vol d’entraînement.

Deux membres de l’équipage ont été retrouvés par les premiers intervenants et transportés à l’hôpital de Pembroke, en Ontario, mais les deux autres sont toujours portés disparus.

Le ministère indique qu’environ 50 membres des Forces armées canadiennes recherchent les deux hommes à terre et dans l’eau, aidés par une unité maritime de la Police provinciale de l’Ontario, les services d’incendie de Petawawa et de Pembroke et plusieurs aéronefs de sauvetage militaire.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré avoir parlé mardi matin avec le général Wayne Eyre, chef d’état-major de la Défense.

«Mes pensées vont à l’ensemble des Forces armées canadiennes, aux membres du 450e Escadron qui sont évidemment très profondément touchés par cela», a déclaré Trudeau en se rendant à une réunion du cabinet sur la Colline du Parlement.

« Nous espérons maintenant le meilleur, mais nous nous préparons au pire », a-t-il déclaré. « Nous voulons juste remercier tous ceux qui servent et leur montrer notre soutien pendant cette période difficile », a-t-il déclaré.

Le ministère demande aux plaisanciers d’éviter la zone près de la base militaire de la garnison de Petawawa afin de permettre les efforts de recherche et d’assurer l’intégrité de la scène de l’accident.

Petawawa est à environ 160 kilomètres au nord-ouest d’Ottawa.

Crash d’hélicoptèreMilitaire