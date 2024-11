Deux membres de la Chambre des représentants des États-Unis cherchent à devenir procureur général de Caroline du Nord

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) — Le prochain procureur général de Caroline du Nord sera l’un des deux membres sortants du Congrès qui ont représenté la région de Charlotte au Capitole et auparavant à l’Assemblée législative de l’État.

Le représentant démocrate américain Jeff Jackson et le représentant républicain américain Dan Bishop sont tous deux avocats et collecteurs de fonds prolifiques. Chacun a fait valoir que son rival est trop radical pour devenir le plus haut responsable de l’application des lois de l’État le 5 novembre.

Le vainqueur succède au procureur général Josh Stein, candidat démocrate au poste de gouverneur, pour deux mandats. Les démocrates ont dominé le poste – aucun républicain n’a été élu procureur général depuis 1896 – même si le GOP a obtenu de bons résultats pendant des décennies dans d’autres courses à l’échelle de l’État. En 2016 et 2020, Stein a gagné par moins de 25 000 voix contre son adversaire républicain.

La campagne de cet automne s’est largement concentrée sur celui qui est le plus à même de représenter le neuvième plus grand État du pays devant les tribunaux et d’assurer la sécurité de ses communautés. Alors que les chiffres du State Bureau of Investigation montrent que le taux de crimes violents en Caroline du Nord était plus élevé en 2023 qu’il y a dix ans, il était essentiellement stable par rapport à 2022.

Les deux candidats et leurs alliés PAC étaient en passe de dépenser au moins 31 millions de dollars combinés en publicité télévisée et en ligne pendant la campagne électorale générale, selon les données d’AdImpact, qui surveille les dépenses de campagne. La course en Caroline du Nord est l’une des plus surveillées des dix élections du procureur général qui auront lieu aux États-Unis le mois prochain.

Le procureur général est chargé de représenter l’État devant les tribunaux et de défendre le travail des procureurs de district élus localement dans les appels dans les affaires pénales. Les AG font également des recommandations législatives à l’Assemblée générale et, dans le passé, ont poursuivi en justice certaines industries pour dommages et intérêts, notamment les sociétés de tabac, de drogue et de médias sociaux.

Le fait que deux membres du Congrès américain briguent un poste au sein du gouvernement de l’État reflète l’influence croissante de ce poste et la un rôle de plus en plus partisan Les procureurs généraux des États jouent un rôle lorsqu’il s’agit de s’adresser aux tribunaux pour soutenir ou s’opposer aux politiques du gouvernement fédéral.

Jackson est un vétéran de la guerre afghane et avocat de la Garde nationale qui a gagné un large public sur les réseaux sociaux et a été élu au Congrès en 2022. Il a parlé de son expérience en tant que procureur – il a travaillé comme procureur adjoint dans le comté de Gaston, s’occupant de différents types de cas – et son engagement à exercer ses fonctions de manière non partisane font de lui le candidat le plus qualifié.

« Le travail consiste fondamentalement à servir de bouclier aux gens contre ceux qui leur veulent du mal », a déclaré Jackson dans une récente interview. « J’ai passé toute ma carrière à faire ça en tant que soldat, en tant que procureur. C’est pourquoi je veux être procureur général.

Bishop, avocat de longue date en litige commercial, ancien commissaire du comté de Mecklenburg et législateur de l’État, a rejoint le Congrès en 2019 et est un fervent partisan du candidat républicain à la présidentielle et ancien président Donald Trump.

Bishop a minimisé les antécédents juridiques de Jackson en tant que procureur adjoint et a souligné ce qu’il estime être ses propres 400 comparutions devant les tribunaux d’État et fédéraux.

« Ce que j’ai vécu, c’est une expérience vaste et complexe du système judiciaire de Caroline du Nord », a déclaré Bishop dans une interview. « Il n’a jamais eu une telle carrière. »

Ce qu’il faut savoir sur les élections de 2024

Jackson a déclaré que s’il est élu, il s’efforcera de contrer l’épidémie d’overdose de fentanyl et de lutter contre les escrocs qui utilisent désormais des techniques d’intelligence artificielle pour tromper les consommateurs.

Bishop a accusé Jackson d’avoir «un long historique de laxisme à l’égard du crime et d’antagonisme envers la police». Il a déclaré que ce dont la Caroline du Nord avait besoin, c’était du « rétablissement de l’ordre public » et qu’il s’efforcerait de convaincre ce qu’il considère comme des procureurs de district de tendance libérale qui ne le font pas.

Le poste a été un tremplin pour les candidatures au poste de gouverneur – le gouverneur sortant Roy Cooper a été procureur général pendant 16 ans. Ces dernières années, Cooper et Stein ont cessé de défendre les lois des États poussées par les républicains qu’ils jugeaient inconstitutionnelles.

Jackson a déclaré dans une récente interview que Stein était droit de refuser de défendre les dispositions des lois des États restreignant les avortements médicamenteux et exigeant ce qu’un médecin doit faire avant de prescrire des pilules abortives.

Mais Bishop affirme que la raison pour laquelle Stein ne défend pas les lois de l’État adoptées par l’Assemblée générale contrôlée par le GOP est de faire avancer sa carrière politique – et il a allégué que Jackson ferait la même chose s’il était élu.

Jackson et Bishop ont servi ensemble à l’Assemblée législative de l’État, où Bishop a dirigé une loi de 2016 qui interdisait aux villes de promulguer de nouvelles ordonnances anti-discrimination et obligeait les personnes transgenres à utiliser les toilettes publiques correspondant au sexe indiqué sur leur acte de naissance.

Jackson n’a pas cherché à être réélu au Congrès cet automne après que l’Assemblée générale ait redessiné les cartes législatives et l’ait placé dans un district fortement républicain.

Jackson et ses alliés ont également souligné le soutien de Bishop au lieutenant-gouverneur républicain Mark Robinson comme gouverneur, en particulier après un reportage de CNN alléguant que Robinson avait publié des messages explicites à caractère raciste et sexuel sur le forum d’un site Web pornographique. Robinson a nié cette allégation.

Lorsqu’on lui a demandé s’il restait à l’aise avec Robinson, Bishop a déclaré qu’il se concentrait sur la victoire au poste de procureur général et que « toutes les questions impliquant la course au poste de gouverneur sont entre Mark et les électeurs ». Mais Jackson a déclaré qu’il était « absurde » que Bishop « ne puisse pas se résoudre à dire un seul mot critique » à propos de Robinson.

Plus tôt ce mois-ci, Bishop a déposé une plainte en diffamation contre la campagne de Jackson et d’autres, alléguant qu’au moins certains d’entre eux sont à blâmer pour une enquête politique demandant si un électeur serait plus ou moins susceptible de voter pour Bishop s’il « représentait des gens qui ont volé l’argent des personnes âgées ». Bishop dit qu’il n’a jamais représenté de telles personnes. La campagne de Jackson a laissé entendre que le procès échouerait.