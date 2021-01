Deux médicaments contre l’arthrite réduisent de 24% le risque de décès des patients atteints de Covid en USI

Boris Johnson a salué ce soir deux médicaments contre l’arthrite « vitaux » après qu’un essai britannique majeur a révélé qu’ils réduisaient de près d’un quart le risque de décès chez les patients atteints de Covid gravement malades.

Le Premier ministre – qui a trébuché plusieurs fois en essayant de les prononcer – a déclaré que les médicaments anti-inflammatoires tocilizumab et sarilumab seraient mis à disposition via le NHS avec un effet immédiat, « sauvant potentiellement des milliers de vies ».

Il a déclaré à la conférence de presse de Downing Street ce soir: « Je suis heureux de vous dire qu’aujourd’hui la recherche scientifique britannique a maintenant contribué à la création de nouveaux traitements vitaux qui viennent de passer des essais cliniques rigoureux.

« En particulier, le tocilizumab et le sarilumab, et ils seront bientôt sur toutes les lèvres, qui se sont avérés réduire le risque de décès des patients gravement malades de près d’un quart et ils ont réduit le temps passé en soins intensifs de près d’un quart 10 jours.

«Ces médicaments vitaux seront disponibles via le NHS avec un effet immédiat, sauvant potentiellement des milliers de vies.

Dans l’une des plus grandes percées médicales de la pandémie, les scientifiques ont découvert que les médicaments pouvaient augmenter les chances de survie des patients prenant déjà de la dexaméthasone, un stéroïde dont les scientifiques britanniques ont découvert qu’il pourrait réduire la mortalité des patients Covid les plus malades pendant l’été.

Matt Hancock a également décrit la découverte comme «un autre développement historique pour trouver un moyen de sortir de cette pandémie». Les résultats proviennent de l’essai REMAP-CAP qui a impliqué 3 900 personnes atteintes de Covid sévère dans 15 pays. Les médicaments, commercialisés sous le nom de marque Actemra et Kevzara, sont administrés par perfusion intraveineuse pendant une heure.

Les résultats de l’essai ont montré que les personnes qui ne recevaient que de la dexaméthasone avaient un taux de mortalité de 35,8%. Ce pourcentage est tombé à seulement 25,3% lorsqu’ils ont également reçu du tocilizumab ou du sarilumab.

Les experts ont déclaré que cette baisse signifie qu’environ 24% des personnes qui mourraient autrement seront sauvées par le nouveau traitement, et parmi toutes les personnes qui seront traitées en unité de soins intensifs avec les médicaments, une sur 12 sera sauvée.

Comment fonctionnent le tocilizumab et le sarilumab Les deux médicaments tocilizumab et sarilumab sont anti-inflammatoires. Ils sont actuellement utilisés pour traiter la polyarthrite rhumatoïde et des affections similaires. Chez les patients Covid, ils inhibent une partie spécifique du système immunitaire qui se produit lorsque le corps se détraque et s’attaque lui-même. il empêche les petites molécules appelées interleukine 6 (IL-6) de s’accrocher à leurs récepteurs. Normalement, lorsqu’ils se lient aux récepteurs, ils le font mourir, ce qui entraîne des dommages importants. Chez les patients Covid, cela se produit dans les poumons et les voies respiratoires et entraîne des problèmes respiratoires. En empêchant cette voie, les médicaments permettent au corps de conserver son équilibre naturel de réponse immunitaire et d’améliorer l’état du patient.

Les deux médicaments contre la polyarthrite rhumatoïde réduisent également le temps qu’un patient passe en soins intensifs jusqu’à dix jours, selon les chercheurs, à 13 jours contre 23 jours.

Le médecin-chef adjoint, le professeur Jonathan Van-Tam, a déclaré à propos de cette percée: « Il s’agit d’un pas en avant important pour augmenter la survie des patients en soins intensifs atteints de COVID-19.

«Les données montrent que le tocilizumab, et probablement le sarilumab, accélèrent et améliorent les chances de guérison en soins intensifs, ce qui est crucial pour aider à soulager la pression sur les soins intensifs et les hôpitaux et à sauver des vies.

« Cela prouve que l’excellente infrastructure de recherche et l’industrie des sciences de la vie du Royaume-Uni font progresser la compréhension mondiale de cette maladie, ce que nous avons fait à la fois grâce à notre propre programme de recherche clinique et grâce à notre capacité à apporter de très grandes contributions aux études internationales. »

Les médicaments combattent l’inflammation dans le corps et la soi-disant «tempête de cytokines» déclenchée par le virus SARS-CoV-2, qui cause Covid-19.

C’est à ce moment que le système immunitaire du corps se détraque et se met en surpression, et au lieu de se concentrer sur la destruction du virus, déclenche une réaction en chaîne destructrice qui le voit attaquer ses propres tissus sains et non infectés.

Dans la majorité des cas, c’est ce qui s’avère fatal et trouver un moyen d’atténuer ce processus a été une priorité pour les médecins.

La dexaméthasone est un corticostéroïde qui a une suppression de grande envergure, mais les deux nouveaux médicaments sont plus spécifiques.

Ils agissent en s’accrochant à un récepteur trouvé à la surface des cellules humaines qui se lie normalement à une petite molécule, fabriquée par le système immunitaire, appelée interleukine 6 (IL-6).

Une fois que cette molécule se lie, elle déclenche un processus destructeur et en l’empêchant de le faire, le signal est dissipé, évitant les dommages.

Le tocilizumab a fait l’objet de divers essais cliniques pendant une longue période et les données intermédiaires de l’étude REMAP-CAP publiée en novembre ont indiqué qu’il était bénéfique pour les patients les plus gravement malades.

Les nouvelles données, publiées aujourd’hui sous forme de pré-impression, confirment ces résultats et le ministère de la Santé mettra à jour ses conseils aux cliniciens dès demain matin et recommandera les médicaments à utiliser en soins intensifs.

Les deux médicaments se trouvent couramment dans les hôpitaux et sont facilement administrés par des agents de santé qualifiés, et coûtent jusqu’à 1000 £ par traitement.

La dexaméthasone est administrée quotidiennement et ne coûte que 5 £ mais, lorsqu’elle est combinée avec les médicaments contre l’arthrite, la probabilité de mourir de Covid-19 en soins intensifs est plus d’un tiers inférieure à celle du début de la pandémie avant la découverte d’un traitement.

Le ministère de la Santé dit qu’il travaille en étroite collaboration avec le géant pharmaceutique Roche, qui fabrique du tocilizumab, pour assurer une demande adéquate. Sarilumab est fabriqué par Sanofi et Regeneron.

M. Hancock a déclaré: «Le Royaume-Uni a prouvé à maintes reprises qu’il était à la pointe de l’identification et de la fourniture des traitements les plus prometteurs et les plus innovants pour ses patients.

«Les résultats d’aujourd’hui constituent un autre développement historique dans la recherche d’un moyen de sortir de cette pandémie et, lorsqu’ils sont ajoutés à l’arsenal de vaccins et de traitements déjà en cours de déploiement, joueront un rôle important dans la lutte contre ce virus.

«Nous avons travaillé rapidement pour nous assurer que ce traitement est disponible sans délai pour les patients du NHS, ce qui signifie que des centaines de vies seront sauvées.

«Je suis extrêmement fier du rôle important que notre NHS et ses patients ont joué dans cet essai international, et je suis reconnaissant aux scientifiques et cliniciens exceptionnels derrière REMAP-CAP qui ont apporté ce traitement à nos patients.

Dans l’étude, les patients ont reçu du tocilizumab ou du sarilumab, mais jamais les deux.

S’exprimant lors d’une conférence de presse aujourd’hui, le professeur Anthony Gordon de l’Imperial College de Londres, qui est l’enquêteur en chef britannique de l’essai REMAP-CAP, a déclaré: « Ces résultats sont exactement dans le même domaine d’importance que la dexaméthasone.

«L’administration de ces médicaments en plus de la dexaméthasone sauvera encore plus de vies et sont tous deux des traitements vitaux.

«Nous avons constaté que parmi les patients adultes gravement malades – ceux qui reçoivent une assistance respiratoire en soins intensifs – un traitement avec ces médicaments peut améliorer leurs chances de survie et de guérison», a expliqué le professeur Gordon.

« À un moment où les hospitalisations et les décès dus au COVID-19 explosent au Royaume-Uni, il est essentiel que nous continuions à identifier des traitements efficaces qui peuvent aider à inverser la tendance contre cette maladie. »

«Les stéroïdes atténuent un peu l’inflammation, mais ces deux médicaments atténuent une molécule, l’interleukine-6, bloquent le récepteur dans la voie inflammatoire et désactivent une grande partie de l’inflammation. Ce sont des immunorégulateurs plus spécifiques que la dexaméthasone », a déclaré le professeur Gordon.

D’autres études en cours ciblent également la voie de l’IL-6, mais ont trouvé que l’inhiber est inefficace.

Il n’existe actuellement aucune donnée indiquant que l’un ou l’autre des anti-inflammatoires améliore la condition des patients Covid qui ne sont pas en soins intensifs.

RECOVERY, dirigé par l’Université d’Oxford, étudie toujours le rôle du tocilizumab dans les cas plus modérés.

« Ce [study] était chez des patients en soins intensifs », explique le Dr Adam Jacobs, directeur de la biostatistique chez Premier Research, qui n’a pas participé à la recherche.

«Les résultats ne peuvent être généralisés à une population moins gravement malade. Cette étude ne soutiendrait absolument personne qui pense que Covid pourrait se traiter avec le tocilizumab à domicile.

Le professeur Gordon pense que l’étude REMAP-CAP a abouti à des résultats différents en raison de la nature gravement malade des participants.

«Une différence cruciale peut être que dans notre étude, des patients gravement malades ont été enrôlés dans les 24 heures suivant le début du soutien organique», dit-il.

«Cela met en évidence une fenêtre de traitement précoce potentielle où les patients les plus malades peuvent tirer le plus d’avantages d’un traitement par modulation immunitaire.