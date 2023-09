Deux médecins opposés à la refonte judiciaire qui déchire Israël

Avivit Cahn et Keren Olshtain-Pops à l’hôpital Hadassah de Jérusalem, le 27 août. Cahn et Olshtain-Pops travaillent ensemble mais ne sont pas d’accord sur l’orientation prise par Israël sous son nouveau gouvernement d’extrême droite. (Ofir Berman)

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM — Avivit Cahn et Keren Olshtain-Pops travaillent côte à côte dans l’un des hôpitaux les plus estimés d’Israël depuis plus d’une décennie. Lors des tournées du matin et lors de réunions nocturnes, ils ont consulté sur des cas, formé des stagiaires et co-écrit des articles universitaires. Aujourd’hui, Cahn, endocrinologue, et Olshtain-Pops, spécialiste des maladies infectieuses, se retrouvent dans des camps opposés dans une lutte qui menace de déchirer leur pays – deux parmi des millions d’Israéliens dont les relations personnelles et professionnelles ont été bouleversées par une campagne gouvernementale pour refondre le système judiciaire.

« La philosophie a toujours été que la politique ne peut jamais franchir le seuil de nos urgences », a déclaré Cahn, dans son bureau de l’hôpital Hadassah. « Mais ces derniers mois, toutes nos vaches sacrées ont été abattues. »

Hadassah dessert la population mixte de Juifs – religieux et laïcs – et de Palestiniens de Jérusalem. Elle emploie un personnel diversifié et multilingue.

À travers les guerres, les vagues de terrorisme et l’effondrement du gouvernement, le personnel affirme que l’hôpital s’est toujours senti comme un refuge – régi par des valeurs partagées et une précision clinique, à un monde éloigné du tumulte perpétuel d’Israël.

Mais face à une crise politique sans précédent et à des manifestations de rue explosives, ce lieu de guérison est devenu une nouvelle ligne de front dans les guerres culturelles qui font rage dans le pays.

Cahn a grandi à Sanhedria, un quartier ultra-orthodoxe du nord de Jérusalem qui évitait le monde moderne. Son père portait un chapeau noir, conformément à la tradition. Mais il a acheté une télévision à sa famille – un tabou dans leur société fermée – et a travaillé comme médecin.

Il a également pris la rare décision de servir comme médecin dans l’armée israélienne, rompant avec l’attente de la communauté selon laquelle les hommes consacrent leur vie à l’étude de la Torah.

Cahn porte une perruque, une démonstration de modestie habituelle, mais ne s’identifie plus comme ultra-orthodoxe. Elle appartient désormais au mouvement du sionisme religieux, le deuxième plus grand bloc du gouvernement israélien, qui promeut une version musclée et sans vergogne du nationalisme juif.

« Je crois que la nation juive, la Torah et la terre, tout cela se rejoint », a-t-elle déclaré. « Une grande partie du pays soutient cela, et pourtant il y a des juges qui siègent au tribunal qui ne sont pas choisis par la nation, qui renversent la volonté de la nation. »

Olshtain-Pops est également un Jérusalémien, mais issu du côté laïc de la ville. Elle a été élevée comme fille d’immigrés polonais et roumains, « à l’ombre de l’Holocauste ».

Quand elle avait 10 ans, ses parents ont déménagé avec sa famille aux États-Unis, mais elle comptait les jours jusqu’à ce qu’elle puisse retourner à Jérusalem, estimant que « sa maison n’était pas seulement un endroit où nous vivions ».

Comme Cahn, elle croit qu’Israël est la patrie juive.

Et pourtant, elle se sent de plus en plus étrangère dans sa propre ville. Lorsqu’elle travaillait à Shaarei Tzedek, un hôpital public religieux, elle se sentait comme une « gauche symbolique ». Et elle a vu des quartiers laïcs se transformer en bastions religieux, à mesure que de plus en plus de familles ultra-orthodoxes s’y sont installées. Les habitants ont érigé des barrages routiers pour empêcher les voitures de passer pendant Shabbat. Les restaurants non casher ont fermé leurs portes.

Sa fille adolescente lui a dit récemment qu’elle ne se sentait pas à l’aise dans le bus ou à pied dans les quartiers voisins sans se couvrir le corps.

Itamar Ben Gvir : Comment un colon extrémiste est devenu un puissant ministre israélien

Sous le gouvernement actuel, le plus d’extrême droite et le plus religieux de l’histoire d’Israël, Olshtain-Pops craint que le pays ne soit sur la voie de la théocratie : « On a le sentiment que les progrès des 20 dernières années vont reculer », a-t-elle déclaré.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu n’a pas fait campagne sur la restructuration judiciaire, même si cela vient définir son sixième mandat. Ses partenaires ultranationalistes et ultra-orthodoxes de la coalition l’ont déjà aidé à faire adopter une mesure affaiblissant la capacité de la Cour suprême à annuler les décisions du gouvernement.

Netanyahu et ses alliés ont déclaré qu’ils voulaient aller plus loin, en se donnant potentiellement le pouvoir de nommer des juges sympathisants et en rendant pratiquement impossible à la Cour suprême de réviser la législation de la Knesset.

Le gouvernement israélien vote pour limiter les pouvoirs de la Cour suprême au milieu de manifestations massives

La Cour suprême d’Israël est depuis longtemps une institution polarisante – considérée par les conservateurs religieux comme un bastion de la gauche laïque, et par la gauche laïque comme un garde-fou contre le conservatisme religieux.

Cahn estime que le processus aurait dû être entrepris depuis longtemps. Le « tribunal très extrémiste, très militant et très à gauche », a-t-elle déclaré, « mène une politique qui s’oppose à Israël en tant qu’État juif ». Elle a cité les aménagements historiques réservés aux demandeurs d’asile africains et aux réfugiés non juifs d’Ukraine, qui, selon elle, menaçaient de diluer la nation juive.

Elle craint que les progressistes renversent des politiques chères aux croyants – comme l’interdiction des transports publics le jour du Shabbat – des mesures qui, selon elle, donnent « de la substance » à une vie juive en Israël.

« La Cour suprême tente de faire d’Israël moins un État juif et davantage un État pour tous ses citoyens », a déclaré Cahn.

Olshtain-Pops considère le tribunal comme essentiel au maintien de la diversité de la nation juive – en promouvant les valeurs développées au fil des siècles, lorsque les Juifs étaient des réfugiés ou des minorités persécutées.

« Notre histoire, en tant que nation juive, ne concerne pas seulement la religion au sens orthodoxe du terme », a-t-elle déclaré. « Il s’agit également de nos valeurs humanistes, que la Cour suprême tente de protéger. »

Dans la lutte pour le système judiciaire, les deux femmes voient une bataille plus élémentaire sur le caractère d’Israël – opposant les religieux aux laïcs ; conservateurs contre progressistes ; Les Ashkénazes, descendants de juifs européens, contre les Mizrachim, originaires du Moyen-Orient.

Alors que la Knesset s’est efforcée de faire avancer la refonte au cours des huit derniers mois, des millions des manifestants ont envahi les rues, brandissant des drapeaux israéliens et résistant aux canons à eau. Ils ont bloqué les autoroutes interurbaines et les gares, fermé les centres commerciaux et l’aéroport international – dans le cadre d’une vague de fond publique furieuse et soutenue, sans précédent dans l’histoire du pays.

Presque tous les samedis soirs pendant 35 semaines consécutives, Olshtain-Pops était parmi les foules.

« Il est important que nous soyons présents », a-t-elle déclaré lors d’une récente manifestation en soirée, où plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant la résidence du président à Jérusalem, battant des tambours et scandant : « La Cour suprême protégera ses minorités !

Elle était réconfortée de se retrouver parmi des personnes partageant les mêmes idées. Dans une grande partie de sa vie quotidienne, dit-elle, « je suis entourée de gens de droite et de religieux ».

Comme Cahn, elle se considère comme appartenant au côté « sain d’esprit » de la fracture. Ils affirment tous deux vouloir un compromis. Mais ils croient aussi, absolument, qu’ils ont raison.

« Il y a déjà eu des désaccords », a déclaré Olshtain-Pops. «Mais maintenant, on a le sentiment qu’ils ne nous écoutent pas. Et à mesure que tout devient plus extrême, nous nous sentons moins motivés à les affronter au milieu.

Un après-midi récent, les deux femmes ont pris une pause dans leur emploi du temps chargé pour discuter des sujets qu’elles sentaient imminents, mais qu’elles avaient soigneusement évités. Olshtain-Pops, habituellement réservés, fut instantanément détendu par la présence de Cahn, alors même qu’ils se lançaient dans un débat tendu.

Une récente conférence sur le diabète de type 1, organisée dans un hôpital public, était censée être séparée par sexe, par respect pour le public ultra-orthodoxe, mais elle a été annulée après un tollé général.

Cahn pensait que la controverse était exagérée : « Je crois aux processus », a-t-elle déclaré. «Je ne viens éduquer personne.»

Olshtain-Pops était indigné, y voyant le dernier exemple de normes religieuses imposées dans les espaces publics.

«C’est une pente glissante», dit-elle.

Chez Hadassah, les administrateurs s’efforcent de maintenir le débat politique hors des groupes cliniques WhatsApp. Il a été demandé aux employés de ne pas se présenter au travail avec des insignes politiques. Mais les murs de l’hôpital ne constituent plus une barrière contre l’agitation extérieure.

En décembre, Orit Strouk, ministre d’extrême droite, a déclaré à la radio publique Kan qu’un médecin avait le droit de refuser un traitement à un patient s’il « viole sa foi religieuse ».

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich, chef du plus grand bloc politique de la Knesset après le Likoud de Netanyahu, a s’est décrit comme un « fier homophobe ».

Olshtain-Pops traite de nombreux patients séropositifs et membres de la communauté LGBTQ+ et n’a « aucun doute » qu’ils « seront les premiers à être touchés ».

Elle a travaillé avec des couples de lesbiennes qui se sont vu refuser des traitements de fertilité dans certains hôpitaux – le sujet de deux enquêtes en cours. recours collectifs pour discrimination – et a dû les orienter vers d’autres cliniques.

« Il y a encore suffisamment d’endroits en Israël où cela est autorisé », a-t-elle déclaré, même si elle craint que ce ne soit pas toujours le cas.

Au moins deux de ses patients appartenaient autrefois à des sectes religieuses orthodoxes et ont été contraints de suivre une « thérapie de conversion » – une pratique largement discréditée qui vise à « guérir » les homosexuels et les transgenres. Il a été interdit par l’Association médicale israélienne, mais il est promu par des ONG religieusement conservatrices. habilité par le ministère de la Santé cette année pour fournir des ressources pédagogiques aux écoles publiques.

Cahn rejette les inquiétudes concernant la discrimination, soulignant le solide système médical israélien, basé sur le socialisme, qui propose des avortements subventionnés par l’État, des traitements de fertilité, une hormonothérapie pour les personnes transgenres et, depuis l’année dernière, une maternité de substitution pour les couples homosexuels.

Elle a également soigné des membres de la communauté LGBTQ+. Chaque système de santé, a-t-elle déclaré, prend des décisions difficiles concernant la priorisation des soins.

« Le financement destiné à une clinique transgenre, par exemple, peut ne pas être destiné à une clinique de diabète ou d’oncologie. Alors, qu’est-ce qui est bien et qu’est-ce qui ne va pas ? dit-elle. « C’est la raison pour laquelle nous organisons des élections, afin que chaque gouvernement puisse amener son propre ministre pour prendre les décisions difficiles. »

Cahn et Olshtain-Pops se décrivent tous deux comme des personnes autrefois apolitiques. Mais la politique du moment semble désormais incontournable, au travail comme à la maison.

Alors qu’elles déjeunaient ensemble au bureau de Cahn, qui regorgeait de cas de patients et de documents de recherche universitaires, les femmes se sont liées d’amitié avec leurs enfants, qui développaient leurs propres opinions politiques fortes.

Cahn a raconté l’histoire de sa fille rebelle de 20 ans qui, lors d’un récent repas de Shabbat, a « fait la leçon » à sa mère sur la nécessité de reconnaître les craintes de nombreux Israéliens qui affirment que la refonte judiciaire détruira la démocratie.

Olshtain-Pops a hurlé de rire pendant que son amie recréait la scène.

« J’ai voté cinq fois, et maintenant ils parlent d’évincer Netanyahu ? » Cahn a demandé incrédule, souriant largement alors qu’elle racontait sa réponse à sa fille.

« Alors quoi, je suis censé renoncer à ma souveraineté, à mon vote ? Allez! C’est pas sérieux! »