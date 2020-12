Le sort des agriculteurs assis aux frontières de Delhi demandant au gouvernement central de modifier ses nouvelles lois agricoles a attiré l’attention de tout le pays. Deux médecins du Gurugram de Haryana sont devenus si émus après avoir vu le sort des fermiers qu’ils sont venus à la frontière de Singhu. Dr. Sarika Verma et Dr. Karan Juneja, deux chirurgiens de Gurugram, ont mis en place un camp médical pour fournir aux agriculteurs toutes sortes d’aide, y compris des médicaments et des traitements complets.

Le duo a également distribué des masques aux agriculteurs protestataires, les exhortant à adhérer aux normes de distanciation sociale.

S’adressant à l’IANS, le Dr Sarika Verma a déclaré: «Nous sommes ici depuis le matin et avons bandé plus de 20 patients et soigné 400 patients jusqu’à présent. a décidé de créer un camp médical gratuit ici. «

Dr. Juneja a appelé le Centre à effectuer des tests Covid pour tous les agriculteurs. « Nous devrions faire des tests de Covid ici. S’il y a une possibilité d’un super épandeur, la maladie pourrait se propager à d’autres personnes, ce qui sera désastreux », a-t-il déclaré.

Alors que l’agitation des agriculteurs contre la nouvelle agriculture entrait dans son cinquième jour lundi, les sons de Gurbani et les enseignements des gourous sikhs ont été commémorés à l’occasion de Guru Nanak Jayanti.

La scène centrale de la zone de protestation de Singhu, couverte de chariots tracteurs, a résonné avec les paroles des gourous (Gurbani) alors que les agriculteurs s’adressant à la réunion ici les incorporent dans leurs discours.

Dimanche, les agriculteurs ont rejeté la proposition du Centre de déplacer l’agitation sur les terres de Burari à Delhi et de lever le blocus frontalier. Les agriculteurs ont déclaré que l’offre de pourparlers était conditionnelle et qu’ils ne déménageraient pas au Burari.

Les fermiers avaient reçu l’ordre de rester où ils se trouvaient jusqu’à ce que leurs dirigeants reçoivent de nouvelles instructions. Le leader du syndicat Bharatiya Kisan, Rakesh Tikait, a déclaré avoir décidé de rester à Ghazipur. « Nous ne quitterons pas cet endroit. Nous ne déménagerons pas à Burari. Le centre doit se présenter et écouter les agriculteurs », a-t-il ajouté.