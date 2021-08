Deux médailles d’argent des États-Unis ; Le basket américain en action

L’équipe américaine d’athlétisme a ajouté une paire de médailles d’argent à son palmarès mardi aux Jeux olympiques de Tokyo, avec la vétéran du saut en longueur Brittney Reese marquant sa troisième médaille olympique consécutive et Rai Benjamin prenant la deuxième dans une course exaltante de 400 mètres haies.

Mardi marque également la dernière soirée de gymnastique, avec le retour de Simone Biles.

Dans l’épreuve finale pour les femmes, Biles participera à la finale de la poutre aux côtés de la championne du concours multiple et coéquipière Suni Lee. En qualifications, Biles a terminé septième au classement général à la poutre avec une note de 14,066. Lee a terminé troisième au classement général avec une note de 14,200.

Le retour de Biles intervient après qu’elle se soit retirée du concours complet, exercice au sol, saut de cheval et barres asymétriques après sa sortie anticipée de la finale par équipe alors qu’elle affirmait qu’elle avait des problèmes de santé mentale.

Mardi verra également les équipes des États-Unis disputer plusieurs huitièmes de finale, April Ross et Alix Klineman commençant la journée par une victoire en quart de finale de beach-volley contre le duo allemand Laura Ludwig et Margareta Kozuch. D’autres actions de l’équipe des États-Unis comprendront le basket-ball masculin contre l’Espagne et le water-polo féminin contre le Canada.

SCOOP INTÉRIEURE À TOKYO : Abonnez-vous à notre newsletter olympique maintenant

TEXTE AVEC NOUS AUX JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO : Abonnez-vous aux textes, où nous serons votre guide officiel des Jeux

RÉCAPITULATIF DU LUNDI : Le Canada inflige une perte choquante à l’USWNT

TOKYO – La lutteuse américaine Kayla Miracle, quatrième tête de série, s’est inclinée 3-2 face à la Chinoise Long Jia mardi lors de ses débuts olympiques en lutte féminine de 62 kg.

Miracle, qui s’entraîne à Tempe au Sunkist Kids Regional Training Center, a pris l’avantage 2-1 avec un retrait tard dans la première période d’un match de huitièmes de finale au Makuhari Messe Hall.

Long a repris la tête avec 1:51 à jouer dans le match de six minutes et a repoussé le tir tardif de Miracle pour une tentative de retrait dans la dernière minute.

En quart de finale, Long a perdu par chute face à l’Ukrainienne Iryna Koliadenko, éliminant la chance de Miracle de lutter à nouveau au repêchage pour une chance de remporter une médaille de bronze.

— Jeff Metcalfe

TOKYO — La gardienne américaine Alyssa Naeher ne jouera pas dans le match pour la médaille de bronze après avoir hypertendu son genou droit en quart de finale.

Naeher a également une contusion osseuse, mais une IRM n’a montré aucun dommage ligamentaire, a déclaré US Soccer. Elle risque de manquer plusieurs semaines dans la NWSL, où elle joue pour les Chicago Red Stars.

« Je suis déçu de ne pas pouvoir être sur le terrain jeudi avec mes coéquipiers en compétition pour une médaille, mais je sais que ce groupe va rebondir après une défaite difficile », a déclaré Naeher via US Soccer. « J’ai hâte de les voir se battre pour une médaille de bronze et je serai là pour soutenir l’équipe de toutes les manières possibles pour nous aider à y parvenir. »

L’USWNT affrontera l’Australie jeudi pour la médaille de bronze. Les champions en titre de la Coupe du monde ont perdu contre le Canada 1-0 lundi soir après que Jessie Fleming eut converti un penalty à la 74e minute.

Naeher s’est blessée au genou à la 22e minute contre le Canada lorsqu’elle a récupéré un ballon et a atterri maladroitement. Les entraîneurs ont travaillé sur elle pendant plusieurs minutes, notamment en lui faisant tester son genou en sautant sur une jambe. Naeher est revenue au jeu, mais a tiré sur un coup de pied de but et a immédiatement signalé qu’elle devait sortir. Elle était en larmes en marchant jusqu’à la ligne de touche.

Adrianna Franch a remplacé Naeher, faisant sa septième apparition pour l’USWNT.

— Armure de Nancy

TOKYO — Le journal norvégien Verdens Gang l’a qualifié de « superduellen », ou super duel. Dagbladet, un autre tabloïd d’Oslo, est allé avec « gullduel » – duel d’or.

Dans les semaines qui ont précédé les Jeux olympiques de Tokyo, il est devenu l’un des affrontements en tête-à-tête les plus attendus, à la fois dans les médias norvégiens et pour les amateurs d’athlétisme du monde entier : le Norvégien Karsten Warholm, détenteur du record du monde, contre l’Américain Rai Benjamin, le troisième coureur de 400 mètres haies le plus rapide de tous les temps.

Et la finale de mardi n’a pas déçu.

Dans la dernière édition de l’une des grandes rivalités individuelles de la piste, Warholm a bondi à l’arrivée pour remporter sa première médaille d’or au 400 mètres haies, avec un temps de 45,94 secondes, un nouveau record du monde. Benjamin, naturellement, a terminé juste derrière lui pour l’argent, en 46,17.

Alison do Santos, du Brésil, a remporté le bronze.

C’était la deuxième fois en deux jours que Warholm, 25 ans, et Benjamin, 24 ans, franchissaient la ligne d’arrivée presque en tandem, après avoir partagé une demi-finale lundi. Et ce ne sera certainement pas la dernière fois qu’ils se rencontreront, tous deux étant encore dans la fleur de l’âge.

— Tom Schad

TOKYO — L’Américaine Brittney Reese, qui participe à ses quatrièmes et derniers Jeux olympiques, a remporté la médaille d’argent au saut en longueur féminin mardi aux Jeux de Tokyo.

L’Allemande Malaika Mihamo a dépassé Reese lors de sa sixième et dernière tentative avec un saut de 22 pieds, 11¾ pouces.

Reese, 34 ans, est entré dans la ronde finale en tête avec un saut de 22 pieds, 10½ pouces.

Un produit d’Inglewood, en Californie, qui habite Gulfport, dans le Mississippi, Reese a remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques de 2012 et une médaille d’argent aux Jeux olympiques de 2016. Elle s’est classée cinquième aux Jeux olympiques de 2008.

— Josh Pierre

TOKYO – Le boxeur poids plume américain Duke Ragan se dirige vers le match pour la médaille d’or après avoir battu le Ghanéen Samuel Takyi en demi-finale du tournoi olympique de Tokyo.

Ragan, 23 ans, a gagné par décision partagée, 4-1. Takyi a remporté le premier tour 3-2, donnant les coups de poing dans les 40 dernières secondes pour prendre l’avantage. Alors que Takyi continuait à renforcer sa confiance au deuxième tour, Ragan a décroché plusieurs tirs dans les 30 dernières secondes pour gagner 4-1. Ragan a terminé fort au troisième tour et s’est assuré une place en finale.

En finale, Ragan affrontera le vainqueur du match de demi-finale entre Lazaro Alvarez de Cuba et Albert Batyrgaziev du Comité olympique russe.

Ragan, originaire de Cincinnati, est le premier médaillé américain poids plume depuis que Rocky Juarez a remporté l’argent aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Ragan, le poids welter féminin Oshae Jones et le poids léger masculin Keyshawn Davis sont les trois premiers boxeurs américains à remporter des médailles. Jones participera à la demi-finale mercredi contre Hong Gu de Chine et Davis affrontera un adversaire à déterminer en demi-finale vendredi

Ragan est devenu pro à l’été 2020. Il avait une fiche de 4-0 avant de rejoindre l’équipe olympique – trois par décision et un par KO.

–Olivia Reiner

Luka Doncic continue d’impressionner à Tokyo alors que la Slovénie a battu l’Allemagne en quarts de finale de basket-ball avec une victoire de 94-70.

La star des Dallas Mavericks a perdu 20 points mardi et a presque réussi un triple-double avec ses 11 passes décisives et ses huit rebonds. Zoran Dragic a mené la Slovénie avec 27 points alors que l’équipe a pris la tête au milieu du premier quart et l’a conservée pour le reste du match.

L’Allemagne a réussi à réduire le déficit à sept à la mi-temps, mais la Slovénie a dominé les Allemands 50-33 en seconde période. La victoire a également fait de la Slovénie un 17-0 parfait avec Doncic sur la liste.

La Slovénie affrontera le vainqueur de la France contre l’Italie pour une place dans le match pour la médaille d’or, car Doncic et sa compagnie pourraient rencontrer l’équipe des États-Unis en finale.

— Jordan Mendoza

TOKYO – La quintuple olympienne Allyson Felix est qualifiée pour le prochain tour du 400 mètres féminin.

Felix a remporté sa première ronde avec un temps de 50,84 pour se qualifier pour la demi-finale.

« C’est agréable de commencer », a déclaré Felix après sa première course à Tokyo. «Ça faisait du bien de sortir là-bas. Je suis prêt à le battre pour les demi-finales.

L’annonceur à l’intérieur du stade olympique de Tokyo a présenté Felix comme «la légende» alors qu’elle se préparait à participer à ses cinquièmes Jeux olympiques.

Le joueur de 35 ans a le quatrième temps le plus rapide sur le terrain avant les demi-finales. La République dominicaine Marileidy Paulino s’apprête à passer au tour suivant avec le meilleur temps au 400 mètres (50.06).

Les Américaines Wadeline Jonathas et Quanera Hayes rejoindront également Felix en demi-finale de mercredi.

Felix est la seule athlète féminine d’athlétisme à remporter six médailles d’or olympiques. Les neuf médailles olympiques de la sprinteuse vétéran sont à égalité avec l’ancienne coureuse Merlene Ottey pour le plus grand nombre par une olympienne dans l’histoire de l’athlétisme. Elle a annoncé plus tôt cette année qu’elle prendrait sa retraite après les Jeux olympiques de Tokyo.

« Sachant que c’est ma dernière fois, cela signifie beaucoup pour moi », a déclaré Felix.

— Tyler Dragon

Le duo américain de beach-volley April Ross et Alix Klineman, mieux connu sous le nom de « A Team », a battu l’Allemagne lors de leur match de quart de finale.

Ross/Klineman ont battu les Allemandes Laura Ludwig et Margareta Kozuch en deux sets (21-19, 21-19) pour se qualifier pour les demi-finales.

À peu près à mi-chemin du premier set, des nuages ​​​​sombres sont arrivés et il a commencé à pleuvoir pendant quelques minutes. Le ciel s’est dégagé et le soleil brûlant était de retour, mais cela n’a pas semblé affecter l’équipe américaine.

Les points de blocage consécutifs de Klineman ont remis l’équipe des États-Unis dans le premier set à égalité à 12-12 et il n’y a pas eu de retour en arrière.

« C’est une équipe allemande super forte et nous avons tellement de respect pour elle. Je pense que c’était juste de faire confiance à nos capacités en tant qu’équipe et à ce que nous faisons. » Ross a dit après le match. « Nous avons fait beaucoup de préparation et sommes restés fidèles à ce que nous voulions faire. Impressionnés par nous-mêmes et les uns des autres. Nous avons juste gardé notre conviction et notre positivité à un niveau élevé. »

Ross/Klineman affrontera la paire suisse Anouk Verge-Depre et Joana Heidrich en demi-finale jeudi.

– Alex Ptachick

TOKYO – L’Américain Yared Nuguse est absent des Jeux olympiques de Tokyo en raison d’une blessure au quad, a annoncé mardi son programme universitaire, Notre Dame.

L’annonce est intervenue juste 30 minutes avant que Nuguse ne soit programmé pour sa première course de 1500 mètres à Tokyo. Le joueur de 22 ans a terminé troisième aux essais olympiques américains en juin.

L’équipe des États-Unis n’aura désormais que deux athlètes sur le 1500 mètres : le médaillé d’or olympique en titre Matthew Centrowitz et le champion en titre de la NCAA Cole Hocker.

— Tom Schad

Lorsque Jasmine Camacho-Quinn a battu un record olympique et remporté une médaille d’or à Tokyo, elle a célébré une victoire historique en tant qu’athlète, représentante noire de Porto Rico et membre d’une famille qu’elle vient de rencontrer.

Camacho-Quinn est entré deux fois dans l’histoire à Tokyo. Elle a battu l’Américaine Keni Harrison au 100 mètres haies féminin et a établi un nouveau record olympique de 12,26 secondes en demi-finale.

Bien que Camacho-Quinn soit née en Caroline du Sud, elle a décidé de se présenter à Porto Rico pour honorer son héritage car sa mère est née à Porto Rico.

« Je suis presque sûr que tout le monde (à Porto Rico) est excité », a déclaré Camacho-Quinn aux journalistes. « Pour un si petit (territoire), cela donne de l’espoir aux petites gens. Je suis juste content d’être la personne pour faire ça. »

— Gabriela Miranda

TOKYO – Les Jamaïcaines Elaine Thompson-Herah et Shelly-Ann Fraser-Pryce étaient de la tête et des épaules au-dessus du reste du peloton au 100 mètres féminin. Le 200 mètres féminin est beaucoup plus un tirage au sort.

Thompson-Herah n’est qu’à quelques jours de devenir double médaillée d’or olympique sur 100 mètres. Elle semble déterminée à décrocher une autre médaille d’or au 200 m et à devenir la première femme de l’histoire à remporter les deux courses consécutives aux Jeux olympiques.

Si Thompson-Herah veut réussir l’exploit, elle devra battre Fraser-Pryce une deuxième fois à Tokyo. Fraser-Pryce a remporté une victoire facile dans sa première demi-finale pour se qualifier automatiquement pour la finale.

L’Américaine Gabby Thomas, cependant, a le temps le plus rapide de tous les temps dans la compétition.

Thomas est la deuxième femme la plus rapide à avoir couru la distance. Elle a affiché un record mondial et un record à vie de 21,61 aux essais américains en juin.

— Tyler Dragon

TOKYO – Simone Biles se sent à nouveau assez bien pour tenter sa chance.

USA Gymnastics a déclaré lundi que Biles participerait à la finale de la dernière épreuve, la poutre d’équilibre, prévue mardi soir. Ce sera sa première compétition depuis qu’elle s’est retirée de la finale de l’équipe féminine mardi soir, invoquant des inquiétudes pour sa santé mentale et sa sécurité physique.

Biles est venu à Tokyo en tant que plus grande star de ces Jeux olympiques, et devrait remporter un record de cinq médailles d’or. Mais elle a développé un cas de « twisties », une perte de conscience aérienne qui peut avoir des conséquences catastrophiques pour une gymnaste.

— Armure de Nancy