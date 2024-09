Deux mauvais échanges des Raptors empirent avec le départ de Koloko à Toronto

Mais au lieu de rejoindre la franchise qui l’a repêché 33e au total lors de la draft NBA 2022 et qui l’a fait jouer dans 58 matchs en tant que recrue, Koloko signe avec les Los Angeles Lakers, The Athletic a été le premier à rapporter Samedi.

Le prometteur Camerounais de 2,15 m a été écarté des terrains pendant toute la saison 2023-24 en raison d’un problème de coagulation sanguine et travaille depuis à retrouver la santé et à satisfaire aux exigences de remise en forme de la NBA.

La direction de Toronto avait toujours eu un oeil sur le grand joueur mobile et avait déclaré en avril qu’elle « gardait toujours un œil » sur Koloko. L’agent de Koloko avait déclaré Sports Illustrated Cet été, les Raptors restaient une option une fois que Koloko avait été autorisé à rejoindre la NBA et les rapports avaient l’équipe comme un lieu d’atterrissage potentiel, avec les Lakers gagnants. L’équipe avait semblé avoir de la chance en faisant venir Koloko après un petit mais infructueux échange avec San Antonio. Le vétéran Thad Young est parti au nord, avec un choix de deuxième tour pour une sélection de premier tour protégée du Top 14 et le contrat de Goran Dragic. Au lieu de drafter 20e cette année-là, l’échange signifiait que les Raptors devaient attendre jusqu’à la 33e place. Alors que Koloko a fini par être un choix solide (on peut affirmer que seuls deux autres joueurs sélectionnés au deuxième tour de cette année-là sont de meilleurs prospects que Koloko) avant que ses problèmes médicaux ne surviennent, l’équipe a manqué un certain nombre de joueurs de qualité, dont certains titulaires, comme Andrew Nembhard, Walker Kessler, Christian Braun, Malaki Branham (que San Antonio a sélectionné) et Peyton Watson, en descendant.

Contenu de l’article

Young a eu quelques moments en tant que Raptor, contribuant par brèves périodes, notamment une performance exceptionnelle lors du quatrième match de la série éliminatoire en 2022 contre Philadelphie, mais n’a pas fourni le coup de pouce global que les Raptors espéraient lors de son acquisition. L’équipe avait alors désespérément besoin d’aide à l’avant et aurait été mieux avisée de réacquérir Jakob Poeltl des Spurs plutôt qu’un an plus tard, même si la demande des Spurs pour Poeltl était plus élevée à l’époque. Même un transfert pour Derrick White, qui a coûté à Boston à peine plus cher que Young à la même époque et qui a fini par devenir un élément clé d’une équipe championne, aurait eu beaucoup plus de sens.

Photo de Sarah Stier / GETTY IMAGES

Une partie de cela est du quotient du lundi matin car aucun front office ne fait tout correctement, mais l’accord avec Young était une portée et révélateur d’une croyance erronée dans ce que les Raptors avaient sur la liste et étaient capables de faire, tout comme l’attente de déménager Siakam, en partie pour voir si le noyau existant, moins le départ de l’agent libre Fred VanVleet, avait plus à montrer.