Deux marins tués dans l’attaque d’un navire israélien au large des côtes d’Oman

Zodiac Maritime a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié vendredi sur les réseaux sociaux.

Les deux hommes tués étaient respectivement un ressortissant britannique et roumain, a-t-il précisé, ajoutant qu’il s’agissait « pas au courant des dommages causés à d’autres membres du personnel. »

Mise à jour sur la situation impliquant le M/T Mercer Street : pic.twitter.com/sRuuyvwLA8 — Zodiac Maritime (@Zodiac_Maritime) 30 juillet 2021

Plus tard dans la journée, l’opérateur israélien du navire ajoutée que le navire attaqué était « naviguer sous le contrôle de son équipage et sous son propre pouvoir » vers un lieu sûr, accompagné de « une escorte navale américaine. »

Mercer Street a été attaqué jeudi soir alors qu’il voyageait sans cargaison au nord-est de l’île omanaise de Masirah, à quelque 300 km (186 miles) au sud-est de la capitale du pays, Mascate.

Cependant, il n’y a toujours pas d’informations officielles sur ce qui est exactement arrivé au navire et à quel point il a été endommagé. Il aurait fait l’objet d’une attaque de drones, a déclaré un haut responsable anonyme à la chaîne 13 de la télévision israélienne, accusant l’ennemi juré du pays, l’Iran, de l’incident.

La compagnie maritime basée à Londres, qui fait partie du groupe Zodiac d’Ofer, a déclaré qu’elle menait une enquête avec la coopération d’agences internationales, dont United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), qui a été le premier organisme à signaler le cas. Cependant, dans sa déclaration initiale, Zodiac Maritime a décrit l’attaque comme un « incident de piraterie présumé ».

Il y avait d’abord une certaine confusion sur la propriété du navire. L’UKMTO a signalé à tort qu’il appartenait à des Israéliens, mais Zodiac Maritime a précisé plus tard qu’Israël n’exploitait que le pétrolier. Mercer Street voyageait sous pavillon libérien et a un propriétaire japonais, selon la société.

Les attaques contre les navires israéliens et iraniens ont augmenté en fréquence depuis le début de l’année, les deux rivaux se pointant du doigt tout en niant toute responsabilité. Cependant, aucune des explosions ou incendies précédents à bord des navires marchands n’avait fait de victimes, et les navires eux-mêmes avaient évité des dommages importants et ont pu poursuivre leurs opérations après réparations.

