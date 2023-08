Deux marins de la Marine arrêtés pour avoir envoyé des informations sensibles en Chine

Commentez cette histoire Commentaire

Deux marins de la marine américaine basés en Californie ont été arrêtés mercredi dans des affaires distinctes et accusés d’avoir transmis des informations sensibles de défense nationale et des secrets militaires à des agents chinois en échange d’argent, a annoncé jeudi le ministère de la Justice. Les marins auraient envoyé des plans pour les systèmes radar, des manuels techniques pour les navires, des plans opérationnels pour des exercices militaires dans l’Indo-Pacifique et des détails sur les armes défensives aux officiers du renseignement chinois, a déclaré le ministère de la Justice. Les avocats des deux marins n’ont pu être joints dans l’immédiat jeudi après-midi.

« Ces arrestations rappellent les efforts incessants et agressifs de la République populaire de Chine pour saper notre démocratie et menacer ceux qui la défendent », a déclaré Suzanne Turner, directrice adjointe de la division de contre-espionnage du FBI, dans un communiqué. « La RPC a compromis le personnel enrôlé pour sécuriser des informations militaires sensibles qui pourraient gravement compromettre la sécurité nationale des États-Unis. »

La Marine n’a pas renvoyé immédiatement une demande de commentaires et de dossiers de service sur les deux hommes. Les arrestations interviennent des mois après la détection d’un ballon espion chinois présumé survolant les États-Unis, ce qui a incité le secrétaire d’État Antony Blinken à reporter un voyage à Pékin en février. Alors que Blinken s’est finalement rendu en Chine en juin, atténuant une querelle diplomatique entre les deux pays, les tensions ont persisté.

Dans le premier cas, Jinchao Wei, également connu sous le nom de Patrick Wei, a été arrêté mercredi lorsqu’il s’est présenté pour travailler dans une base navale de San Diego. Wei, 22 ans compagnon de machiniste en service actif qui avait une habilitation de sécurité, a commencé à communiquer avec un officier du renseignement chinois en février 2022 au sujet du navire d’assaut amphibie sur lequel il travaillait, l’USS Essex et d’autres navires, autorités fédérales alléguées. Wei et l’officier du renseignement chinois ont convenu de supprimer l’enregistrement de la conversation et de s’assurer que leurs communications étaient cryptées, les autorités ont ajouté.

Depuis mars 2022, Wei a indiqué à l’agent où se trouvaient certains navires de la marine et a envoyé des images et des séquences de l’Essex pour des milliers de dollars, selon l’acte d’accusation.. Dans un cas, pour 5 000 $, il a envoyé environ 30 manuels de navires décrivant les contrôles des dommages et les opérations des systèmes., alléguées par les autorités. L’acte d’accusation dans l’affaire allègue qu’on lui a dit qu’au moins 10 des manuels étaient utiles à l’officier chinois.

Wei a également envoyé des photos d’équipement militaire après que l’officier du renseignement ait demandé des détails sur un exercice de guerre des Marines américains, et plus tard 26 autres manuels sur la structure de puissance de son navire et d’autres navires de la Marine, qui montraient ce que la Marine appelait une « technologie critique », l’acte d’accusation. allégué. Wei a également envoyé un manuel du système d’armes pour l’Essex et d’autres navires, violant sciemment le Règlement sur le trafic international d’armes, a ajouté l’acte d’accusation.

L’autre militaire inculpé, Wenheng Zhao, également connu sous le nom de Thomas Zhao, a été arrêté pour avoir envoyé des informations militaires sensibles à quelqu’un se faisant passer pour un chercheur en économie maritime en échange d’argent. La personne était en fait un officier du renseignement chinois, selon le ministère de la Justice, mais aurait dit à Zhao qu’elle voulait des informations pour investir. recherche. Zhao, 26 ans, travaillait à la base navale du comté de Ventura à Port Hueneme.

Zhao aurait envoyé des photographies, des enregistrements et des vidéos de plans d’un système radar sur une base américaine au Japon et d’autres informations militaires à l’officier du renseignement à partir d’août 2021, selon l’acte d’accusation. Les informations comprenaient le lieu et le moment des mouvements navals pour un exercice militaire à grande échelle et se seraient poursuivis au moins jusqu’en mai de cette année, a ajouté l’acte d’accusation.

L’agent chinois aurait payé à Zhao près de 15 000 dollars pour les informations tout en s’assurant qu’il détruisait toute preuve, selon l’acte d’accusation.

Cette histoire se développe et sera mise à jour.