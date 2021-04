La police de Delhi a saisi cinq réservoirs d’oxygène, dont une grande bouteille d’oxygène commerciale, auprès de marchands du marché noir, a rapporté le site Web de nouvelles ANI.

Delhi: Deux personnes arrêtées par la police du Punjabi Bagh pour commercialisation au noir de bouteilles d’oxygène. Quatre bouteilles d’oxygène et une grande bouteille d’oxygène commerciale récupérées de leur possession. pic.twitter.com/3TdiifXEh3 – ANI (@ANI) 28 avril 2021

L’oxygène médical est vital pour sauver les personnes atteintes de cas graves de Covid-19, dont beaucoup ont des problèmes respiratoires majeurs. La police a mené des raids à Delhi et dans d’autres régions de l’Inde sur des marchands qui stockent des réservoirs d’oxygène et les vendent illégalement, alors que les patients de l’hôpital finissent par manquer d’air en raison de pénuries.

Dimanche, la police de l’État du nord de l’Haryana a récupéré plus de 170 chars lors d’une opération de piqûre, arrêtant un vendeur. La semaine dernière, des agents ont fait une descente dans une maison de Delhi où 48 chars ont été stockés illégalement par un autre concessionnaire.

Les médias indiens ont décrit des histoires d’horreur de personnes utilisant des auto-rickshaws pour courir entre les hôpitaux à la recherche désespérée d’oxygène pour les membres de leur famille malades, et des centaines de personnes faisant la queue pour un traitement vital.

Les hôpitaux et les autorités locales ont supplié le gouvernement de l’aider. Le 24 avril, le Jaipur Golden Hospital de Delhi a tweeté que plus de 200 vies étaient en jeu si l’oxygène médical n’était pas livré à 21 heures ce jour-là. India Today a écrit samedi que plus de 20 patients atteints de Covid-19 seraient décédés à l’hôpital en raison de la pénurie.

Prochaines crises d’oxygène imminentes à Jaipur Golden Hospital. Plus de 200 vies sont en jeu si l’oxygène médical liquide n’est pas fourni avant 21h00 ce soir.@ArvindKejriwal@PMOIndia@drharshvardhan@MoHFW_INDIA@Narendra Modi@LtGovDelhi – Hôpital doré de Jaipur (@JaipurGolden) 24 avril 2021

«C’est comme une situation de guerre» a déclaré à NDTV une infirmière de l’hôpital Moolchand de New Delhi, décrivant comment le personnel était aux prises avec un stock d’oxygène épuisé.

Les pénuries d’oxygène ont été causées par l’augmentation rapide des infections à coronavirus, combinée à des problèmes de fabrication et de logistique. SD Mishra, un responsable de l’approvisionnement en oxygène à l’Organisation de sécurité du pétrole et des explosifs, a déclaré au journal en ligne ThePrint qu’il y avait peu de surveillance gouvernementale dans la chaîne d’approvisionnement en oxygène des hôpitaux avant la pandémie.

Le bilan des morts de l’Inde à Covid-19 a dépassé les 200 000 morts mercredi, marquant le septième jour consécutif avec plus de 300 000 nouvelles infections. Lundi, le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a qualifié la situation désastreuse dans le pays « Au-delà du déchirement. »

Des responsables gouvernementaux ont déclaré qu’ils importaient de toute urgence des camions-citernes et des générateurs d’oxygène d’Allemagne, de France et de Thaïlande.

