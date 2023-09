Deux mannequins retrouvés morts au centre-ville de Los Angeles

Deux mannequins ont été retrouvés morts dans leurs appartements de luxe au centre-ville de Los Angeles la semaine dernière, ont confirmé les autorités samedi.

La mort de Maleesa Mooney, 31 ans, le 12 septembre, fait l’objet d’une enquête pour meurtre, selon la police de Los Angeles. La mort d’un deuxième mannequin, Nichole Coats, 32 ans, le 10 septembre, ne fait pas l’objet d’une enquête en tant qu’homicide, selon le LAPD et le département du médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles.

On ignore s’il existe un lien entre les deux décès.

Mais les membres de la famille de Coats, qui s’appelait Nikki, ont déclaré dans une interview en larmes avec la chaîne de télévision KTLA qu’ils pensaient qu’elle avait été assassinée.

« Je ne pouvais pas la reconnaître », a déclaré la tante de Coats, May Stevens, décrivant l’apparence de sa nièce lorsque les membres de sa famille ont découvert son corps sans vie dans son appartement du pâté de maisons 700 de Grand Avenue. «Je crois que c’était un meurtre, vraiment. Une de ses jambes était en l’air en position de coup de pied. Ce n’est pas quelqu’un qui s’est simplement couché dans son lit et est mort.

La mère de Coats, Sharon, a déclaré à la chaîne d’information que la scène de la mort de sa fille était sanglante et horrible.

La famille n’a pas pu être jointe pour commenter samedi soir.

L’officier du LAPD, Drake Madison, a déclaré samedi soir qu’il n’avait « aucune idée » des circonstances de la mort de Coats et que « nous n’avions aucune information sur un quelconque type d’homicide ou quoi que ce soit. Nous n’avons rien trouvé à ce sujet. … Cela pourrait être n’importe quoi.

Interrogé samedi sur Coats, le lieutenant Ricardo Lopez du bureau du coroner a confirmé la date et le lieu de sa mort et a déclaré qu’elle faisait l’objet d’une « enquête active ». Mais, a-t-il ajouté, « la cause du décès est différée, nous n’avons donc aucune cause de décès à vous donner pour le moment. … Cela est susceptible de changer, mais pour le moment, non.

UN GoFundMe Le site pour couvrir les frais funéraires de Coats avait récolté plus de 11 000 $ samedi soir.

Pendant ce temps, le LAPD enquête sur la mort de Mooney, considérée comme un meurtre.

Les policiers ont retrouvé le corps de Mooney mardi après-midi alors qu’ils répondaient à un appel radio demandant un contrôle d’aide sociale dans un appartement du pâté de maisons 200 de South Figueroa Street. selon un communiqué de presse du ministère.

Le LAPD a déclaré que la cause du décès de Mooney restait inconnue en attendant une autopsie. Le ministère a déclaré dans le communiqué qu’il sollicitait l’aide du public pour identifier la ou les personnes responsables de sa mort.