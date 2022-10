Deux manifestants de la ferme porcine d’Abbotsford font appel de leurs condamnations – Kelowna Capital News

Les deux manifestants de la ferme porcine d’Abbotsford qui ont chacun été condamnés le 12 octobre à 30 jours de prison font appel de leur condamnation.

Amy Soranno et Nick Schafer de Kelowna ont vu leur peine différée – chacun pour une accusation d’introduction par effraction – et ont été libérés sous caution, en attendant l’appel, selon des informations publiées sur leurs plateformes de médias sociaux.

Mais leur demande a été rejetée pour suspendre l’ordre de soumission de leur ADN à la base de données nationale, qui peut faire correspondre les preuves médico-légales sur une scène de crime à un délinquant.

“Apparemment, la cour d’appel de la Colombie-Britannique n’a pas compétence pour suspendre une ordonnance d’ADN”, déclare l’Excelsior 4 sur sa page Twitter.

Soranno, 29 ans, et Schafer, 36 ans, faisaient partie des quatre personnes initialement accusées de ce que le juge de première instance a qualifié d ‘«invasion et occupation massives» le 28 avril 2019 à Excelsior Hog Farm sur Harris Road à Abbotsford.

Le co-accusé Geoff Regier a vu ses accusations abandonnées avant le procès, tandis que Roy Sasano a été acquitté.

Lors de la condamnation de Soranno et Schafer, le juge Frits Verhoeven a déclaré que le couple faisait partie des personnes clés qui ont «recruté et organisé» environ 200 partisans du groupe Meat the Victims pour se rendre à la ferme porcine.

Verhoeven a déclaré que, plusieurs semaines avant l’événement, des militants des droits des animaux ont fait irruption dans la propriété et ont “enregistré secrètement” des activités à la ferme.

La séquence, censée montrer la maltraitance des animaux à la ferme, a été envoyée à PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), qui l’a diffusée aux médias.

Le jour de la manifestation, environ 50 personnes se sont rendues sur la propriété et ont fait irruption dans une porcherie. Les 150 autres bordaient la route devant la propriété.

La police a été appelée, mais le groupe a refusé de quitter la propriété jusqu’à ce qu’une tournée des médias soit autorisée.

Les quatre étaient parmi les seules personnes inculpées à la suite de l’événement.

La date de l’audience d’appel n’a pas encore été fixée.

Mise à jour: @AmySoranno et @nickschafer269 ont été libérés sous caution en attendant l’appel, ce qui ajourne leurs peines de prison ! Pire encore, leur demande de suspension de l’ordre absurde d’ADN pour la base de données nationale a été annulée ? #L’Excelsior4 — L’Excelsior 4 (@theexcelsior4) 19 octobre 2022

vhopes@abbynews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

Dernières nouvelles de la Cour suprême de la Colombie-Britannique