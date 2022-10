Deux manifestants de la ferme porcine d’Abbotsford condamnés à 30 jours de prison – Kelowna Capital News

Deux personnes qui ont été reconnues coupables pour leurs rôles dans une manifestation de 2019 lors d’un accident de porc à Abbotsford ont été condamnées à 30 jours de prison et à un an de probation.

Amy Soranno de Kelowna et Nick Schafer ont été condamnés mercredi matin (12 octobre) par la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Abbotsford pour introduction par effraction. Ils avaient également chacun une accusation de méfait, qui a été suspendue lors de la détermination de la peine.

Les deux ont participé à la manifestation qui a eu lieu le 28 avril 2019 à Excelsior Hog Farm sur Harris Road.

Ce jour-là, des dizaines de personnes du groupe Meat the Victims sont entrées et ont occupé la ferme. Environ 60 personnes sont entrées sur la propriété, tandis que plus de 100 autres ont organisé une manifestation sur Harris Road.

Un troisième homme, Roy Sasano, a également été inculpé et jugé mais a été acquitté.

Une quatrième personne, Geoff Regier, a vu ses accusations abandonnées avant le procès.

Le groupe s’est surnommé “Excelsior 4” après le dépôt des accusations initiales.

Soranno et Schafer, qui sont époux, purgeront leur peine de prison par intermittence.

Plus à venir …

