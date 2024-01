Deux Manhattan Ouest / Skidmore, Owings et Merrill

© Dave Burk

Description textuelle fournie par les architectes. L’achèvement de Two Manhattan West marque le dernier chapitre du développement de Manhattan West. La tour de deux millions de pieds carrés, ciblée LEED-Or, rejoint One Manhattan West, achevée en 2019, comme les deux plus grandes tours du développement. À la fois dans l’horizon et au niveau du sol, ces deux tours constituent la porte d’entrée vers le développement et l’expansion vers l’ouest du tissu urbain de Midtown.

Manhattan West, conçu pour la première fois dans les années 1990 et développé par Brookfield Properties, est un développement à usage mixte de sept millions de pieds carrés au-dessus des voies ferrées actives où existait un minimum de terrains constructibles. Il s’agit d’un quartier entièrement nouveau, délimité par la Neuvième et la Dixième Avenue et les 31e et 33e rues Ouest, que SOM Master a planifié dans le cadre de la revitalisation plus large du Midtown West de Manhattan. Le plan directeur comprend six bâtiments – quatre conçus par SOM et tous sauf un conçus par SOM – qui apportent deux acres d’espace public, de bureaux, de résidences, d’hôtellerie et de commerces de détail à un quartier auparavant sous-développé.

Le domaine public est au cœur du plan directeur. Les bâtiments sont organisés autour d’une série de places distinctes rendues possibles par l’ingénierie d’une plate-forme de 2,6 acres qui couvre les voies ferrées reliant Penn Station. La place centrale du développement est bordée d’un total de 225 000 pieds carrés de commerces de détail pour activer un nouvel espace de rassemblement dynamique pour les résidents, les employés de bureau et les voyageurs de Penn Station et de Moynihan Train Hall. La place centrale repositionne West 32nd Street en tant qu’espace public, formant une série de connexions vers West 31st, West 33rd Street et la 10e Avenue. Ensemble, ces connexions font de Manhattan West une destination accessible et accueillante pour tous les visiteurs, et créent en même temps une nouvelle voie est-ouest indispensable reliant le centre de transit via la High Line jusqu’à Hudson Yards et le bord de la rivière. Il s’inscrit dans le cadre de la revitalisation plus vaste de Midtown West, où SOM a joué un rôle essentiel, depuis la rénovation du hall Long Island Rail Road de Penn Station jusqu’à la transformation du bureau de poste James A. Farley en Moynihan Train Hall, en passant par Manhattan West, et jusqu’au connecteur High Line – Moynihan.

One et Two Manhattan West, revêtus de verre haute performance, sont conçus pour accentuer une simplicité douce et élégante qui reflète le ciel. Au sol, ils valorisent l’espace public en agrandissant la place centrale avec un espace supplémentaire tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Dotés de halls d’entrée transparents à triple hauteur, les bâtiments offrent des vues d’un coin à l’autre pour révéler l’espace central ouvert aux piétons et offrent une extension visuelle et une connexion perméable à la place centrale. En retrait de la Neuvième Avenue, les tours touchent doucement le sol créant un dialogue délicat entre les halls privés et la place publique.

Même si la présence des tours au niveau du sol et dans le ciel est rigoureuse et clairement définie, leurs complexités les plus spectaculaires se trouvent sous terre. Les deux tours se trouvent sur des sites extrêmement difficiles, au-dessus des lignes ferroviaires actives. Relever ce défi a nécessité une synthèse complexe de conception et d’ingénierie. Chaque tour est soutenue par un noyau central avec des colonnes périmétriques inclinées qui atteignent les fondations disponibles autour des voies actives situées en dessous. À One Manhattan West, le noyau central de la tour s’élève du substrat rocheux jusqu’au niveau supérieur, avec des plaques de plancher qui se ramifient symétriquement. Près du niveau du sol, les colonnes du périmètre du bâtiment s’inclinent vers le noyau pour renforcer la structure et créer un hall d’entrée sans colonnes, où la structure est revêtue de marbre travertin spectaculaire et veiné. De même, à Two Manhattan West, seule la moitié du noyau a pu toucher la terre ferme. En conséquence, SOM a aligné des méga-colonnes sculptées au périmètre du bâtiment avec des espaces de fondation entre les voies – une solution intégrée qui ouvre des lignes de vue dégagées de la rue à la place.

En plus des tours de bureaux, Manhattan West est un quartier ouvert 24h/24 et 7j/7. Le Pendry de 23 étages et l’Eugene de 62 étages apportent respectivement des résidences d’hospitalité et de luxe sur le site. Le Pendry, comprenant 164 chambres et suites, se caractérise par une façade spectaculaire et ondulée en verre et en granit qui confère à l’hôtel-boutique un impact visuel démesuré au sein du développement. En plus de donner au bâtiment une identité distinctive, cette conception de façade innovante offre des avantages en matière de durabilité et indique subtilement le rôle du bâtiment en tant qu’hôtel : les courbes convexes du verre deviennent une version contemporaine de la baie vitrée, qui permet à chacune des 164 chambres d’avoir une vue panoramique. vues sur la ville environnante.

L’Eugene, une tour résidentielle de 844 unités conçue en collaboration avec SLCE Architects, intègre une connexion extérieure cruciale entre la 31e rue et l’espace extérieur surélevé reliant la place centrale. Le développement est encore renforcé par la rénovation de deux anciens bâtiments industriels – Five Manhattan West (conçu par SOM et conçu par REX) et le bâtiment Four Manhattan West de 1913 – en espaces de bureaux de réutilisation adaptative haut de gamme. Dans le cadre de ce repositionnement, une partie du côté sud du Five Manhattan West a été creusée pour créer un passage couvert surélevé et un passage qui prolonge l’espace public jusqu’à la Dixième Avenue, offrant ainsi une ligne de vue directe sur la High Line et reliant finalement Manhattan West à Hudson. Des chantiers. Ensemble, ces bâtiments attirent divers utilisateurs à Manhattan West.

Le connecteur High Line – Moynihan complète l’évolution de Midtown West en reliant le quartier à la High Line, l’un des espaces publics et des sentiers piétonniers les plus importants de la ville. Prenant la forme d’un parc linéaire surélevé de 600 pieds, le Connector constitue le dernier maillon d’une chaîne de sentiers piétonniers allant de Penn Station à Hudson Yards et de la High Line au West Village.

Dans le cadre de l’engagement ambitieux de Brookfield visant à faire passer l’ensemble de son portefeuille de bureaux aux États-Unis à une alimentation électrique à zéro émission, les six millions de pieds carrés d’actifs de bureaux du campus de Manhattan West, y compris One et Two Manhattan West, sont alimentés par de l’électricité renouvelable provenant de barrages hydroélectriques au fil de l’eau situés dans le nord de l’État de New York. Cet engagement contribue à une réduction de plus de 80 % des émissions carbone directes du portefeuille de bureaux.

Brookfield a planté 400 plantes de plus que ce qui était requis par le zonage de la ville sur la place. L’aménagement paysager de Manhattan West, conçu par James Corner Field Operations, présente des espèces indigènes stratégiquement sélectionnées pour leur capacité à prospérer avec un minimum d’entretien et une faible consommation d’eau. Et, dans le but de soutenir la conservation de l’eau, les eaux pluviales sont collectées sur place dans les bâtiments et le paysage adjacent, puis stockées et réutilisées dans le système d’irrigation pour arroser de manière plus durable la vie végétale de la place. Des ruches d’abeilles sont placées sur les toits de Manhattan West pour soutenir davantage les espèces végétales indigènes et leurs pollinisateurs. Brookfield Properties s’associe également à Rethink Food, une organisation à but non lucratif dont la mission est de créer un système alimentaire plus durable et plus équitable. Manhattan West deviendra le premier campus certifié Rethink, où un groupe de restaurants, de fournisseurs de produits alimentaires, de vendeurs et d’entreprises seront habilités à avoir un impact sur les questions de durabilité, d’excès alimentaires et de sécurité alimentaire.

L’achèvement de Manhattan West marque une nouvelle étape dans les efforts déployés depuis des décennies pour transformer le Far West Side de Manhattan. Dans un Far West Side de Manhattan en constante évolution, ce chapitre donne vie à une nouvelle destination qui établit également un lien vital entre le quartier des affaires de Midtown, le complexe Penn Station et Hudson Yards.