Deux maisons à Hintonburg en une : un remplissage différent

Par Patrick Langston

Aux couleurs vives, visuellement accueillante et intelligemment conçue tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, la maison Sorelle à Hintonburg met en lumière ce qui se produit lorsque l’amour, la créativité et une vision vers l’avenir – au lieu de simplement maximiser la superficie en pieds carrés – inspirent une maison intercalaire.

Conçue par Kariouk Architects et construite par Crossford Construction, la maison Sorelle (en italien pour « sœurs ») a été créée pour les frères et sœurs Sandra et Franca Di Diomete et le mari de Franca, Mark Holmes. La maison est en fait composée de deux habitations distinctes mais jointes – une à l’avant et une à l’arrière – chacune avec son propre caractère distinct et toutes deux dotées de plusieurs niveaux, de toits-terrasses et conçues pour vieillir sur place.

Les maisons ont été construites sur le site de l’ancienne maison de Sandra, un vieux bungalow situé dans un quartier en pleine embourgeoisement. Ensemble, les deux résidences totalisent environ 4 500 pieds carrés.

Franca est décédée un peu plus d’un an après que le trio a pris possession de leurs maisons en 2022, mais le lien entre les trois perdure dans la maison Sorelle, Sandra continuant d’aimer sa maison donnant sur la rue et Mark son espace plus privé derrière sa sœur. -la belle-famille.

Les trois vivaient depuis longtemps à quelques pâtés de maisons les uns des autres et pensaient souvent : « Ne serait-ce pas génial si nous étions l’un à côté de l’autre et qu’en vieillissant, nous puissions être ensemble et nous soutenir mutuellement », explique l’exubérante Sandra, une étudiante de Grade. Deux professeurs. « Vous plaisantez un peu à ce sujet et un jour vous vous dites : « Oh, pourrions-nous faire ça ? » »

Tous trois souhaitaient également rester dans le quartier, « un quartier où l’on peut marcher jusqu’à presque tout ce dont on a besoin », explique Mark, un sympathique travailleur social à la retraite (tout comme Franca).

Ils ont donc décidé de transformer ce fantasme en réalité.

L’architecte Paul Kariouk a comparé l’aménagement de deux maisons sur le terrain étroit où l’on se trouvait auparavant à la création d’un Rubik’s Cube. Crédit photo : Kevin Bélanger Photographie

Une approche sculpturale avec des intérieurs différents pour différentes personnes

L’architecte Paul Kariouk est entré en scène en 2018. Il décrit la conception des deux maisons imbriquées sur un petit terrain urbain tout en respectant les restrictions municipales, les codes du bâtiment et les souhaits des clients, ce qui s’apparente à la maîtrise du puzzle 3D Rubik’s Cube.

«Ils voulaient quelque chose de plus intéressant visuellement et d’artistique», explique Kariouk, faisant référence à l’extérieur sculptural ainsi qu’aux délicieuses surprises de son intérieur.

Le projet fini, y compris les bardeaux d’acier rouges audacieux à l’extérieur qui se prolongent dans l’espace intérieur de Sandra, les adapte parfaitement. « Ils ont toujours choisi les aspects les plus audacieux du design ou de la couleur », explique Kariouk.

Le rez-de-chaussée de chaque maison est principalement une entrée, avec une petite salle de bain également nichée dans l’espace de Mark et Franca.

Au fur et à mesure que vous montez les escaliers aérés et sculpturaux – bois et acier dans le cas de Sandra, métal noir perforé éclairé par un oculus sur le toit (ou une grande lucarne) pour Mark et Franca – l’espace de Sandra est plus public, conformément à son amour du divertissement pendant que Mark et Franca. La maison de Franca est plus privée.

Le deuxième étage de la maison de Sandra comprend un petit coin bureau, sa chambre et sa salle de bains attenante. Mark et Franca’s disposent du salon principal avec un petit balcon.

Cuisine de Sandra au deuxième étage avec puits de lumière au-dessus. Crédit photo : Kevin Bélanger Photographie

Le troisième étage de la maison de Sandra est son espace de vie principal et comprend un balcon donnant sur la rue. Doté d’une fenestration abondante orientée vers l’ouest, son espace répond à l’une des exigences non négociables de sa nouvelle demeure : « Je voulais de la lumière. Je mourais d’envie de lumière.

Le même étage de la maison de Mark et Franca contient la chambre, la salle de bains et un coin salon confortable donnant sur une cour isolée.

Les maisons s’associent sur le toit, où deux terrasses sont reliées par un passage étroit. La terrasse de Sandra est également reliée par des escaliers extérieurs à son balcon du troisième étage, encourageant les invités à circuler du salon vers l’extérieur et vers le haut par beau temps.

Le processus de construction et un regard vers l’avenir

Construire deux maisons uniques sur un tout petit terrain présentait des défis.

« Il n’y avait pas beaucoup de marge de manœuvre pour manipuler et satisfaire tous les voisins », explique Lindsay Nicol de Crossford. « Apprécier ce que vivent les voisins est très important dans un projet comme celui-là. »

Une réflexion à long terme, incluant le vieillissement chez soi et des considérations environnementales, a été intégrée au projet.

La cage d’escalier de la maison de Sandra reprend le spectaculaire revêtement extérieur en métal. Crédit photo : Kevin Bélanger Photographie

Les deux maisons disposent d’une chambre au sous-sol pouvant accueillir un aide familial résidant ainsi que d’un petit ascenseur pour faciliter les déplacements entre les étages.

Le revêtement en acier rouge et noir, visuellement saisissant, durera des siècles et pourra éventuellement être recyclé, et le chauffage au sol radiant et un chauffe-eau hybride avec sa propre pompe à chaleur aident à contrôler la consommation d’énergie.

Aménager deux maisons là où se trouvait autrefois une seule s’accorde également avec les efforts de densification de la Ville d’Ottawa.

Mais surtout, la Maison Sorelle est une structure réfléchie et unique, observe Mark.

« Elle a été conçue par la même équipe, mais les deux maisons sont si différentes. »

Anita Murray et Patrick Langston sont les co-fondateurs de AllThingsHome.cala ressource incontournable d’Ottawa pour les propriétaires et les acheteurs de maison.

Comme ça: Comme Chargement…

En rapport